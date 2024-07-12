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飲食攻略︱來月經不宜做運動？營養師破解經痛迷思　教把握「黃金燃脂期」吃4類飲食+運動助加倍瘦身

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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黎M不宜做運動？營養師破迷思教把握「黃金燃脂期」，經期前後4類飲食+運動助加倍瘦身！

【減肥／瘦身／月經／經期／運動／燃脂／代謝／補鐵食物／高蛋白／營養師】許多女生來月經前後，都會減少運動，害怕加劇經痛。但有營養師就破解迷思指出，在經期前後做對事、吃對食物，反而可以加倍瘦身！

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Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，表示女生的月經看似弱點，實則可以變為強項，因在月經週期瘦身，會加倍有感，尤其是經期後的1至7天是「黃金燃脂期」，因這期間身體代謝最快速，所以只要吃對食物、做對運動，就能夠增加熱量消耗、更快速地瘦身。

1. 經期前1 - 7天：減脂撞牆期

高敏敏表示，這段期間是人體儲存能量、準備下一次經期的到來，所以會分泌黃體素，令人經常出現情緒不穩情況。建議「高鉀飲食 + 充足睡眠」幫身體控糖消除水腫和疲倦。

2. 經期中：代謝旺盛期

這段時間身體大量流失鐵質，女生們容易身體不適、腹痛。建議多補充鐵質及搭配緩和拉筋運動，補血及舒緩不適。

3. 經期後1 - 7天：黃金燃脂期

這段時間是身體代謝最快速的時候，建議可攝取含有咖啡因的食物，及搭配有氧運動，加速燃脂瘦身。

4. 經期後7 - 14天：代謝平穩期

這時體内黃體素開始增加，會出現水腫的情況；同時代謝力開始平穩。建議可以做增肌運動，搭配高蛋白飲食。

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最後，高敏敏貼心提醒廣大女性，切勿因擔心經期前浮腫就節食不吃飯，這樣容易導致營養不均或營養不足，使情緒起伏更大。反之，大家可以好好運用經期前、中、後的狀態，加速瘦身！

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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