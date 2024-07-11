周末好去處｜6位「港藝新星」傳承中華文化 展出本土特色創作引共嗚

▲ 何煒霖在港藝新星展覽中展出以廣東歌，以及本地詩人文本為題的書法作品。(大會提供)

近年不同範疇界別都流行「傳承」一字，亦即為該界別發掘出新力軍將珍貴事物延續下來，而中華藝術就是其中之一。由孫少文基金會贊助，饒宗頤文化館和一新美術館聯合策劃的全新藝術計劃「港藝新星展覽」，提供一個機會和平台讓大眾認識本地年輕藝術家的藝術路向和成果。

經過多個月來的公開招募、甄選及籌備，日前（5日）展覽正式開幕，選出了6位40歲以下的香港年輕藝術家在饒館正式展出藝術創作，當中的何煒霖，葉鍵恒就分享了他們各自的創作心得和理念。

▲ 何煒霖希望藉着有濃厚本土味的作品能夠引起觀眾的共鳴和回憶。(大會提供)

何煒霖並非首次將藝術作品參展，他透過在社交媒體留意到饒宗頤文化館和一新美術館的宣傳，加上受到身邊有不少朋友和前輩的鼓勵下，決定報名嘗試參與今次計劃。

何自9歲起已專注於練習書法，他在香港浸會大學視覺藝術院完成學士學位後，再攻讀藝術哲學碩士課程，修業期間，他曾嘗試將書法融合油畫等西方的藝術媒介，但最後發現自己最喜歡終究是傳統的書法，自此，他就嘗試從書法跟文本之間尋找當代性。

▲ 葉鍵恒感恩有港藝新星展覽企劃，讓他有機會將畫作展示於公眾眼前。(大會提供)

廣東歌融入書法

何煒霖為今次展覽帶來6幅書法作品，他平時創作書法的題材主要取材自他人或自己的文本︰「我會找一些跟我自己和觀眾有共嗚的文本，嘗試將我和觀眾聯繫起來。」他舉王菲的《如風》作為例子︰「當觀眾見到書法當中的歌詞，就自然會在心中啍起上來。」希望藉着有濃厚本土味的作品能夠引起觀眾的共鳴和回憶。除廣東歌歌詞之外，何亦會以本地不同詩人的作品作為書法的題材。

何煒霖形容在書法作品中所揮畫出的字體都是不同古人傳承給他的「養分」︰「因為傳統書法需透過不斷的學習、臨摹才能夠慢慢得出自己的風格。」而王羲之、趙孟頫、王鐸等古代書法家都是他的學習對象。何透露即將開設書法工作室，除了繼續研究當代書法和創作外，更希望做更多書法的傳承工作。

▲ 葉鍵恒在港藝新星展覽中展出以舊香港街景為題的水墨畫作品。(大會提供)

香港舊昔引共鳴

另外在展覽中的另一角，放滿畫有昔日香港街景的畫作，讓人有一股懷緬重前舊香港的感覺，不自然會走到展區內駐足仔細欣賞。這些畫作帶領觀眾重回昔日尚有啟德機場的九龍城，消失已久的灣仔迪龍里等舊街角，觀眾亦可從畫中欣賞到與九龍皇帝曾灶財相類似的書法筆跡。

凡此種種，都是藝術家葉鍵恒「香港味」濃厚的作品。葉鍵恒形容《港藝新星》企劃是一個重要的里程碑︰「如果無這個企劃，根本沒有機會將自己的作品呈現於公眾眼前，這些作品將會繼續存放在我的迷你倉內！」以往葉都因香港場地空間，租金高昂所限，難以將作品一一展出，因此他感恩有《港藝新星》企劃的機會。由於葉鍵恒正職為游泳教練，他會趁空餘時間為今次畫展展出的作品作「最後衝刺」。

▲ 全新藝術計劃「港藝新星展覽」日前（5日）正式開幕，展出6位藝術家共48件藝術作品。(大會提供)

兩婆孫憑畫寄意

葉鍵恒自幼由外婆照顧成長，不幸地外婆的一邊眼眼盲，另一邊眼則有色弱，加上不識字的源故，兩人之間除了對話之外皆以作畫作為溝通媒介，因此外婆樂見自己的外孫喜歡作畫，並於臨終前囑咐︰「若然鍵恒你喜歡畫畫，記得用心去做，不要放棄！」葉鍵恒將這句說話一直記在心中，但後來他亦因踏出社會工作後而放低畫筆，直至香港近年發生好多事情，導致不少香港人離開，令他希望透過畫作創作引起共鳴，因此決定重拾畫筆做創作。葉鍵恒盼望於未來能夠將包含香港元素的畫作衝出香港，讓五湖四海的觀眾認識了解香港。

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港藝新星

日期: 2024年7月6日至2024年11月3日

地點: 饒宗頤文化館 藝術館展室三

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