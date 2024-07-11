升中派位2024｜新油天「O嘴」男生一夜爆紅　阿嬌Jeffrey明星校友雲集大讚：師弟們都好可愛

▲ 新油天「O嘴」男生一夜爆紅，阿嬌、Jeffrey 同屬校友大讚 「師弟們個個都好可愛」。

【中學派位／升中派位/中一放榜/油蔴地天主教小學/海泓道/新油天/魏浚笙/鍾欣潼/鄧健明/李婉華】2024升中派位當日，油蔴地天主教小學（海泓道）有同學仔受訪時，因陳同學表示「讀書我本分」，身後江同學卻做出連番「O」嘴表情，真性情反應引起全城熱議。片段獲靚仔男神Jeffrey（魏浚笙）在社交平台大讚「師弟們個個都好可愛」，自爆原來是該小學的舊生。除了Jeffrey外，阿嬌（鍾欣潼）、鄧建明（Joey Tang）、李婉華等都同屬油天校友，似乎名人雲集，孕育出不少精英。

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升中派位2024｜可愛表情獲師兄大讚

升中放榜期間，油蔴地天主教小學(海泓道)，俗稱新油天，一名獲派華仁書院的陳同學表示「要講辛苦談唔上，因為我覺得讀書係我本份」。期間他身後兩名同學互打眼色，當中一名沒有戴眼鏡的江同學就露出「O嘴」的驚訝表情，而戴眼鏡的許同學就以微笑回應，可愛的表情包在網上一夜爆紅。

Jeffery在社交平台大讚「師弟們個個都好可愛，油天師弟世一」，自爆原來是該小學的舊生，又稱畫面似曾相識，讓網民回想起Jeffrey去年受訪，Tyson Yoshi表情失控片段。

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升中派位2024｜名人、精英雲集

油蔴地天主教小學是油尖旺區傳統名校，名人輩出，包括阿嬌（鍾欣潼）、鄧建明（Joey Tang）、李婉華等。阿嬌曾接受傳媒訪問稱，自細由於不斷搬屋，令她從幼稚園到小學9年間轉7次校，而她當年曾就讀青揚英文小學和油蔴地天主教小學，畢業於九龍真光中學。李婉華和鄧建明（Joey Tang）是油蔴地天主教小學的校友，油麻地街坊相隔多年於溫哥華同台演出才相認。

2011年第五屆聯校小學辯論比賽冠軍賽，相關辯題是「香港兒童真幸福」，擔任正方的陳同學一句「我嬲唔嬲你，同呢個辯論比賽有乜嘢關係呀？」反應快，說出自己理據，引起全場掌聲，陳同學正正是油天小學學生。

升中派位2024｜同學之間互相讚賞

油蔴地天主教小學校長陳淑儀今近日在早上電台節目，為3位同學的反應作解讀，指該名受訪同學的言論，代表「佢真係好努力日日補習爭取成績，講嘅嘢真係佢嘅感受。」她又解釋，「O咀同學」的表情代表他不知原來受訪同學日日補習，所以驚訝原來受訪同學「咁辛苦？」她續解釋，「眼鏡同學」與「O咀同學」互相交換眼神是希望向對方表達「人地做緊訪問個喎，做乜郁嚟郁去？」

校長稱三位都是出色和可愛的同學，指訪問後有老師擔心網上言論，會令小朋友不開心，所以與三位同學溝通後，了解到他們以上的心情。她又指，他們對網上言論感覺良好，沒有受到影響。

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