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食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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【便秘／腹脹／腹痛／腸胃問題／結腸黑變病／偏方／通便茶／保健品/大腸內壁豹紋】內地有名中年婦人長期有便秘問題，本想透過調整飲食習慣幫助改善，後來卻迷上了網絡上各種偏方和保健品。本來便秘問題確實得到改善，但服用一段時間後就打回原形，她又會嘗試另一種偏方，結果當所有偏方都失去效果後，因為持續腹痛才到醫院求醫，最終發現其大腸內壁充滿「豹紋」，確診「結腸黑變病」，隨時有癌病變的風險。

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中年婦信偏方治便秘 大腸發黑現豹紋

綜合內媒報道，江蘇淮安有名53歲季女士長期被便秘困擾達4年多，她最初想透過調整飲食習慣幫助改善，但後來她迷上網絡上各種偏方，開始嘗試各種通便茶和保健品。最初服用通便茶時，便秘問題確實有所好轉，故養成了長期飲通便茶的習慣；但每次持續飲用一段時間後，季女士發現該款通便茶不再有效時，就會更換另一種通便茶偏方繼續嘗試。

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直到今年4月中，季女士發現所有通便茶偏方都沒有效果，而腹部持續脹痛，遂決定趕緊到淮安市中醫院肛腸科求診。專科中醫師祝麗麗受訪表示，為季女士檢查後發現其整條大腸內壁充滿「豹紋」，呈現棕黑色蛇皮樣的變化，黑色素沉著明顯，確診為「結腸黑變病」。中醫師直言，如果季女士沒有及時求醫，任由病情繼續發展，隨時有癌病變的風險。

祝醫師要求季女士立即停止服用任何通便茶和保健品，並為她處方補氣溫陽、潤腸通便的中藥湯劑，再配合針灸、中藥灌腸等外治法進行治療，季女士的便秘問題在數天後就出現明顯好轉。據悉，院方於上星期致電季女士跟進情況，季女士表示腸胃問題已解決，目前維持每2日排便1次的習慣，亦沒有腹痛腹脹等不適。

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拆解結腸黑變病

祝麗麗指出，臨床上「結腸黑變病」並不罕見，不少患者都因自行口服藥物後再照大腸鏡才被發現患病；正常的結腸黏膜會像口腔黏膜一樣呈淡紅色，表面光滑平坦、黏膜表面的微絲血管紋理清晰可見，而結腸黑變病的腸黏膜會呈棕色或褐色，表面現「豹紋」或「蛇皮」般的條狀紋，嚴重甚至會變成黑色。

醫生續指，當結腸壁的吞噬細胞吞噬了褐色素樣物質，導致腸壁色素沉著，就會形成「結腸黑變病」；此外，直腸前突、腸套疊、潰瘍性結腸炎等疾病亦可導致黑變病。雖然結腸黑變病屬於非炎症性、良性且可逆轉的疾病，但一般而言結腸黑變病合併腸癌、腸息肉的幾率非常高，嚴重甚至需進行手術治療。

醫生提醒大家，像季女士般出現便秘只是其中一種臨床表現，導致「結腸黑變病」發生的原因甚多，例如腸道病變、腸道動力不足，盆底功能障礙等，故此建議大家有任何懷疑就應盡快就醫，切勿自行胡亂用藥，避免延誤病情。

蔥醌類化合物含量決定變病程度

本港腸胃科醫生張世華曾受訪指出，經常服用瀉藥是結腸黑變病的主要原因，而豹紋是最常見引起此病的藥物。蔥醌類化合物不僅存在於具致瀉作用的大黃、麥冬等藥物中，也存在於其他種草藥中，例如蘆薈、何首烏、黃芪等，而藥物中游離蔥醌化合物的含量高低，決定結腸黑變病的黑變及損傷程度。

張世華提醒，若要腸道暢通，最根本的方法是從飲食和運動入手，避免過份依賴通便產品，否則有機會弄巧反拙；間中進食並無不可，但服用幾個月以上已算長期服用，身體或會對相關藥物或保健品造成依賴，有機會導致結腸黑變病。雖然結腸黑變病一般不會令大腸發生癌變，也不會導致嚴重後遺症，但有機會引致腸瘜肉。此病基本上沒有明顯特徵，故他建議大家定期檢查身體。

5大便秘成因

5大治療與預防便秘貼士

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