  • 32°C
香港時間 : 2024711日 (四) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜親子 Staycation 恐龍歷險銀河之旅　留港消費過開心暑假

親子好去處

發布時間： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

暑假開始，留港消費又是親子 Staycation 的好機。

香港富麗敦海洋公園酒店
吉祥物富富熊貓主題住宿

香港富麗敦海洋公園酒店的吉祥物熊貓富富，化身宣揚寓教於樂與保育知識的酒店大使，隨時與大小客人見面，前往海洋公園或水上樂園，享受南區精彩魅力。
酒店將於今夏首度呈獻熊貓富富主題住宿，以嶄新主題住宿體驗迎接開業兩周年。 主題住宿體驗由$2,068每晚每房間起，7月14日前預訂可享85折優惠！

酒店為一眾小小冒險家精心設計禮包，一系列驚喜包括富富熊貓的假日保溫杯、速乾毛巾、索繩背包、富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針一套。入住期間，大小客人更可發揮無限創意，參加免費富富熊貓毛公仔T恤創作坊，並以$528 享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華！
查詢及預訂：2166 7314

富富熊貓主題下午茶。(酒店提供)

吉祥物富富熊貓主題住宿。(酒店提供)

挪亞方舟恐龍歷險世界
奇趣主題房送入場門票

挪亞方舟度假酒店於今個夏天繼續推出「恐龍歷險世界」主題房，讓各位入住的小朋友化身為小探險家，激發他們的想像力。房間内滿布各種恐龍的蹤影，例如暴龍、大椎龍及三角龍，亦掛上樹葉裝飾，再配合室外青葱景致，呈現綠林樹影的度假閒適氛圍，更可與恐龍同樂同眠，實現小朋友的「恐龍夢」，共同創造有趣驚喜的度假回憶。

「恐龍歷險世界」住宿套票價錢由$2,188起（以2人入住計），包括早餐、晚餐，以及香港挪亞方舟主題公園兩天入場門票及一系列奇趣活動，參與啤啤熊之友製作室工作坊及奇幻飛碟製作坊體驗。

最新影片推介

專題影片
升中派位2024｜新油天O嘴男同學爆紅　校長暖心護航：3個都好可愛

酒店同時備有多間特色主題客房，包括叢林動物派對房間，在布滿充滿童趣動物圖案的客房裡，以可愛的動物毛玩偶作伴，齊齊感受與一眾動物共享派對的樂趣，打卡一番。
查詢及預訂：3411 8823

恐龍歷險世界酒店奇趣主題房。(酒店提供)

夏逸菓韻海景下午茶。(酒店提供)

香港諾富特東薈城酒店
太空主題家庭套房住宿優惠

諾富特東薈城酒店推出全新親子高級家庭房，以太空為主題，讓家長跟孩子一同展開一趟奇妙的銀河之旅，入住太空主題家庭房，為整個住宿體驗創造難忘時刻!

小朋友可以享用房間內的兒童設施，提供小孩專屬帳幕及浴袍、小王子浴室用品，並獲贈免費的太空氣球及公仔。家庭房間由一間雙人床房及一間雙床雙人房相連，設有半透明開放式浴室。

套餐價格為每晚$2,800起，包括一晚標準高級家庭相連房、兩位兒童免費享用Essence自助早餐、免費使用健身中心和室外游泳池等。
查詢及預訂：3602 8800

太空主題家庭套房。(酒店提供)

小王子浴室用品。(酒店提供)

太空氣球及公仔。(酒店提供)

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
13:00 2024/07/09
親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
18:05 2024/07/08
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
北上親子遊｜Alipay HK 7月送國內電話卡　免費3個月50GB流量及通話【附換領步驟和地點】
10:41 2024/07/09
北上親子遊｜Alipay HK 7月送國內電話卡　免費3個月50GB流量及通話【附換領步驟和地點】

你可能感興趣

親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
13:00 2024/07/09
親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
18:05 2024/07/08
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
北上親子遊｜Alipay HK 7月送國內電話卡　免費3個月50GB流量及通話【附換領步驟和地點】
10:41 2024/07/09
北上親子遊｜Alipay HK 7月送國內電話卡　免費3個月50GB流量及通話【附換領步驟和地點】
好去處 海洋公園 挪亞方舟 樂園 恐龍 Staycation 香港 酒店 工作坊 下午茶

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物