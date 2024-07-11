親子好去處｜親子 Staycation 恐龍歷險銀河之旅　留港消費過開心暑假

暑假開始，留港消費又是親子 Staycation 的好機。

香港富麗敦海洋公園酒店

吉祥物富富熊貓主題住宿

香港富麗敦海洋公園酒店的吉祥物熊貓富富，化身宣揚寓教於樂與保育知識的酒店大使，隨時與大小客人見面，前往海洋公園或水上樂園，享受南區精彩魅力。

酒店將於今夏首度呈獻熊貓富富主題住宿，以嶄新主題住宿體驗迎接開業兩周年。 主題住宿體驗由$2,068每晚每房間起，7月14日前預訂可享85折優惠！

酒店為一眾小小冒險家精心設計禮包，一系列驚喜包括富富熊貓的假日保溫杯、速乾毛巾、索繩背包、富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針一套。入住期間，大小客人更可發揮無限創意，參加免費富富熊貓毛公仔T恤創作坊，並以$528 享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華！

查詢及預訂：2166 7314

▲ 富富熊貓主題下午茶。(酒店提供)

▲ 吉祥物富富熊貓主題住宿。(酒店提供)

挪亞方舟恐龍歷險世界

奇趣主題房送入場門票

挪亞方舟度假酒店於今個夏天繼續推出「恐龍歷險世界」主題房，讓各位入住的小朋友化身為小探險家，激發他們的想像力。房間内滿布各種恐龍的蹤影，例如暴龍、大椎龍及三角龍，亦掛上樹葉裝飾，再配合室外青葱景致，呈現綠林樹影的度假閒適氛圍，更可與恐龍同樂同眠，實現小朋友的「恐龍夢」，共同創造有趣驚喜的度假回憶。

「恐龍歷險世界」住宿套票價錢由$2,188起（以2人入住計），包括早餐、晚餐，以及香港挪亞方舟主題公園兩天入場門票及一系列奇趣活動，參與啤啤熊之友製作室工作坊及奇幻飛碟製作坊體驗。

最新影片推介

酒店同時備有多間特色主題客房，包括叢林動物派對房間，在布滿充滿童趣動物圖案的客房裡，以可愛的動物毛玩偶作伴，齊齊感受與一眾動物共享派對的樂趣，打卡一番。

查詢及預訂：3411 8823

▲ 恐龍歷險世界酒店奇趣主題房。(酒店提供)

▲ 夏逸菓韻海景下午茶。(酒店提供)

香港諾富特東薈城酒店

太空主題家庭套房住宿優惠

諾富特東薈城酒店推出全新親子高級家庭房，以太空為主題，讓家長跟孩子一同展開一趟奇妙的銀河之旅，入住太空主題家庭房，為整個住宿體驗創造難忘時刻!

小朋友可以享用房間內的兒童設施，提供小孩專屬帳幕及浴袍、小王子浴室用品，並獲贈免費的太空氣球及公仔。家庭房間由一間雙人床房及一間雙床雙人房相連，設有半透明開放式浴室。

套餐價格為每晚$2,800起，包括一晚標準高級家庭相連房、兩位兒童免費享用Essence自助早餐、免費使用健身中心和室外游泳池等。

查詢及預訂：3602 8800

▲ 太空主題家庭套房。(酒店提供)

▲ 小王子浴室用品。(酒店提供)

▲ 太空氣球及公仔。(酒店提供)

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