MIRROR成員丨Jeremy新歌《TOXIC!》挑戰力量型舞步　李駿傑靠聽歌面對負評

▲ MIRROR成員李駿傑（Jeremy）最新跳唱歌《TOXIC!》。

向來予人人畜無害的MIRROR成員李駿傑（Jeremy），在面對流言蜚語的時候，他會如何面對？最新跳唱作品《TOXIC!》可以為給大家一個啟示。



由Kyle Wong、Jonathan Chan及T-Ma作曲、Oscar填詞的《TOXIC!》，這次是繼《獨角獸之戀》後，再次找來Oscar填詞，但原來eremy最初是很想找Oscar填快歌的，但因為《獨角獸之戀》也很適合由Oscar操刀，才「搶先一步」先有慢歌作品上的合作，然後再有今次這首Jeremy覺得偏向K-pop、比《Fever》多了一種力量在其中的《TOXIC!》。

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▲ 李駿傑新歌《TOXIC!》MV。

檢視自己過去

《TOXIC!》將一些惡意評論比喻作毒藥，人們有時明知會痛，卻總是不必要地拿自己來受罪，不過只要了解到，毒藥無形，解毒劑都同樣無狀，解開心結，一切都變得輕鬆自在。



Jeremy檢視過去的自己，道：「我以前好care人哋講啲乜嘢，所以當我好take care呢啲嘢嘅時候，慢慢變成一個慢性毒藥，慢慢侵蝕自己心靈，所以以前嘅自己係一個好冇自信嘅人，但而家學識如何去排除呢啲毒素，所以呢首歌Toxic想話俾大家知，要分辨周圍嘅毒素，唔好俾負面能量影響。」

▲ 李駿傑新歌《TOXIC!》MV。

聽歌洗滌心靈

向來予人溫柔、平靜、冇脾氣感覺的Jeremy，面對網上一些惡意批評，他很快便會忘記得一乾二淨，說：「好多唔開心嘅嘢，一瞓醒就唔記得，冇一個會令我嬲到記佢一世，但如果當時見到好嬲，可能係鬧屋企人，呢啲係會好嬲。」

那麼，當他好嬲的時候，他又怎樣抒發情緒呢？Jeremy表示他會以一貫的平靜態度對待，他說：「嬲會盡量忍，如果好嬲好唔開心，我會聽我自己鍾意歌手嘅歌，聽啲開心歌去洗滌自己心靈。」

繼《You First》、《Fever》及《獨角獸之戀》後，Jeremy再次飛到台灣拍攝MV，而且同樣邀請了Borry執導。Borry特別到在MV中show了一些具攻擊性的字句，直截了當讓大家親身體驗讀到這些惡意批評的感受，不過Jeremy強調：「唔係所有都喺我身上發生過，唔使擔心。」

▲ 李駿傑新歌《TOXIC!》MV。

為新歌駁髮

早前Jeremy在香港出席活動時展現了一頭駁髮，其實也是特別為這次《TOXIC!》而設計的髮型，Jeremy介紹道：「MV最後一套衫，以戰神形象呈現，好似戰神要長頭髮會有氣勢啲，好似可以俾啲新鮮感大家。自己都好想試下如果頭髮再長啲會係點呢，所以今次藉住呢個機會去試一試，我自己都好鍾意呢個長髮造型！」

為了這些《TOXIC!》的跳舞部份，Jeremy找來木炭老師編舞，Jeremy說：「其實我係問邱鋒澤，五堅情平時係用開乜嘢排舞老師，邱鋒澤就推介咗木炭老師。今次嘅舞蹈比我以往solo嘅舞難，係最難嘅一隻舞，好講求力量同控制，呢啲都係我嘅弱項，但木炭老師編舞之前有做research，睇過我之前一啲表演，佢覺得今次編排希望可以幫我呈現到比較strong嘅一面俾大家睇到。」

▲ 李駿傑新歌《TOXIC!》MV。

第3度往台灣拍MV



在短短一年多的時間，Jeremy已經3度到訪台灣拍攝MV，為何他對台灣如此情有獨鍾呢？Jeremy笑言：「一來台灣食物好好食，可以拎公費去旅行！另外之前同Borry合作開，嗰時都覺得佢拍快歌拍得幾好，所以今次出快歌第一時間就諗起再搵佢合作，因為我相信經過過去嘅磨合，會有更好嘅火花。」

經常到訪台灣，可有想過之後推出國語歌，或者邀請台灣藝人合作？Jeremy坦言：「我都想啊！係一個唔同方向嘅發展，同台灣歌手crossover係一件好正嘅事情，因為每次同唔同歌手合作係一次好好學習機會。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 李駿傑新歌《TOXIC!》MV。 ▲ 李駿傑新歌《TOXIC!》MV。

搞《TOXIC!》dance challenge

他續指：「之前見Edan同邱鋒澤合作，覺得成件事好正好有火花。其實同Edan去睇五堅情演唱會時，都有同小賴講話我哋可以試下合作喎，佢都話：『可以呀，來呀！』所以如果俾我揀嘅話，我同佢都係行妖啲嘅跳唱路線，如果夾就會可以好快夾到一齊，呢個係好想嘅一件事。」



另外，這次Jeremy為《TOXIC!》大搞dance challenge，更多詳情，可以留意他的Instagram，因為他除邀請了一些圈中好友同拍攝外，亦窩心地編了一個簡單版，好讓更多人可以一同參與一齊玩。

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