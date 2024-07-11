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美魔女丨羅霖親揭右眼出事做手術 　 大晒傷勢變「獨眼龍」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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希望羅霖早日康復。

現年58歲的羅霖（Candy）在2013年與富商劉坤銘離婚後，獨力養大3名兒子劉子榕（Nathan）、劉子熙（Jordan）及劉子晉（Jonathan）。

美魔女丨羅霖出席細仔高中畢業禮　單親媽媽獨力湊大3個兒子：所有辛苦都是值得

透露患淚囊炎

日前她在社交網上載一條短片，透露現身在醫院，原來她右眼患上淚囊炎要做手術：「就是做一個眼檢驗的手術，實在沒辦法吃了很多抗生素啊！還有直接把抗生素的針打進我的眼睛裡面，所以只能來做一個小小的手術了，很擔心，怕痛啊！好怕啊！」又指希望不會太痛。

做完手術的羅霖，用紗布遮住右眼變成「獨眼龍」，她說：「打了麻醉針，還是有點痛，然後傷口入面塞了一點紗布，醫生說要休息一個多星期。」

一班網民送上問候，又叫她好好保重，而羅霖亦有回覆感謝大家的關心。

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努力賺錢照顧兒子

在1991年參加亞姐並奪冠的羅霖，在1996年與富商劉坤銘結婚，可是在2013年離婚，之後由她這位單親媽媽獨力照顧3個兒子。

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