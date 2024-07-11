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香港小姐丨劉溫馨一直只當女配不受重用　入行11年宣布離巢TVB：會努力成長

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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2013年選港姐入行的劉溫馨至今出道11年，她曾於劇集《白色強人II》「升呢」為女配角，事業漸見起色。

不過劉溫馨今日（7月11日）宣佈離開無綫，她於IG分享單人照兼寫道：

離開…
多謝妳TVB十年來對我嘅照顧同栽培，我會努力成長！
開始…
咁多位你哋好，我係劉溫馨，請多多指教

另外，離巢後的劉溫馨已有新工作，她正身處外地拍攝優酷跟天下一合拍的劇集《無懼》，曰前分享跟眾演員的合照！

劉温馨懶理留言甫素顏泳照　堅持忠於自己：只需同自己交代

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由路人甲捱到做女配

2013年，劉溫馨回港參加香港小姐選舉，同屆有陳凱琳、劉佩玥以及蔡思貝等，可惜劉溫馨大熱倒灶，無緣問鼎三甲。落選後她加入藝訓班，畢業後入行由低做起，初期大多演閒角為主，也有不少是路人甲的角色。

默默耕耘了7年，劉溫馨終獲得較重戲分的角色，嶄露頭角，2020年，劉溫馨在《香港愛情故事》演石修的第二任妻子小芬，年齡差逾40年。劉溫馨成功引起觀眾關注，在《愛美麗狂想曲》再度豁出去「胸壓」陳豪引起觀眾討論。

另外，劉溫馨不時以性感形象示人，擁姣好身材的她愛於社交平網派福利。至於感情方面，有指劉溫馨秘戀星二代錢小豪兒子龐景峰，惟有傳男方媽咪郭秀雲對溫馨印象一般。

郭秀雲與錢小豪在1990年結婚，可是婚姻只維持了3年，在2002年，她與「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑再婚，龐景峰隨繼父姓。

【偷食疑雲】騷纖腰派福利再發文回應緋聞　劉溫馨剖白心聲：不知我者謂我何求

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