誤吞異物｜3歲男童喉嚨痛手術夾出1元硬幣 醫生揭誤吞異物3大後果：可致食道破裂
撰文： 王明芳
發布時間： 35 分鐘前
【家居意外／誤吞異物／喉嚨痛／吞嚥／食道破裂／窒息】台灣一名3歲男童疑因誤吞入異物送院，他出現喉嚨痛，吞嚥不適的情況，胸部X光檢查顯示，食道位置有一個環狀扁平異物，經過2小時的全身麻醉腸胃鏡手術，終於取出一個1元硬幣。兒科醫生江鴻逸表示，一旦延遲搶救，可能會造成食道破裂，甚至需要重建食道，讓孩子留下一輩子的遺憾。
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綜合台媒報道，該名3歲男童日前因疑似誤吞異物被送到醫院，醫生檢查後發現，男童出現喉嚨痛和吞嚥不適的情況，但沒有呼吸困難、皮下氣腫及喘鳴的症狀，照X光發現其食道有一個環狀扁平異物，緊急安排全身麻醉手術，歷時2小時終於取出一個1元硬幣。
仁愛長庚合作聯盟醫院急症室醫生江鴻逸提醒，小朋友容易拿取放入嘴巴的物品，包括硬幣、鈕扣、藥物或是電池等物品，都很有可能會被孩童吞入。家長一旦發現小朋友意外地吞入異物應趕快就醫。
如果拖延搶救時間，很有可能造成食道破裂，甚至需要重建食道，讓孩子留下一輩子的遺憾。
仁愛長庚合作聯盟醫院兒科醫師曾文禹提醒，家長到院後，應盡向醫護人員說明事發經過，例如吞入時間、物品種類和孩童發生的症狀等，同時把殘餘物品或藥物包裝提供給醫護人員參考，以便做出正確的醫療診斷。
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誤吞異物｜誤食恐致胃灼傷、胃穿孔
醫生呼籲，由於幼童很容易將可以伸手取得的東西放入嘴裡，因此舉凡小東西或是尖銳的物品，例如鈕扣、硬幣、電池、磁鐵、針、小型塑膠玩具和磁力球（Buckyballs）等，都應該收藏在兒童無法拿到的地方。如小朋友誤吞異物，掉落至呼吸道恐造成二次傷害，造成胃灼傷、胃穿孔。
特別是誤吞電池，有機會造成食道及胃部灼傷，甚至穿孔。而兩顆以上的磁鐵亦特別危險，可能因為夾住組織造成缺血與壞死，需要多加留意，避免發生憾事。
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誤吞異物｜異物哽塞症狀及處理
根據衞生署表示，哽塞有可能令患者無法將空氣吸進肺部，造成窒息，所以如遇到哽塞意外，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。兒童好奇心重，喜歡把東西放進口中探索，令誤吞異物時有發生。容易哽塞的物件包括：
- 硬幣
- 玩具
- 衫鈕
- 波子
- 鈕電池
- 擦膠等
另外，孩子進食時，如果沒加以咀嚼，或狼吞虎嚥，也容易引致哽塞。較常引起哽塞的食物包括：
- 葡萄
- 硬糖
- 棉花
- 香口膠
衞生署建議家長適當選擇食物，將食物切碎方便吞嚥，亦要教導孩子不要狼吞虎嚥、進食時不要說話。還有注意家居安全，以免孩子誤吞異物。
誤吞異物｜異物哽塞症狀：
- 呼吸異常困難
- 發出雜聲 ‧
- 無法出聲說話
- 咳嗽軟弱無力
- 用手抓著頸部，表露辛苦的表情
- 頸部靜脈充血凸顯
- 口部和嘴唇則呈紫藍色
誤吞異物｜６個步驟處理兒童哽塞方法
|步驟一
|如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。
|步驟二
|如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。
|步驟三
|完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內 及向上擠壓孩子腹部五次。
|步驟四
|完成後，立即檢查口 腔，把已咳出的異物除去。如不成功，可重覆步驟二及三，直至異物咳出為止。
|步驟五
|假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。
|步驟六
|當阻塞物被取出，而 孩子的呼吸又恢復正常，則可 把他置於復原臥式，並安排入院治療。
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