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誤吞異物｜3歲男童喉嚨痛手術夾出1元硬幣　醫生揭誤吞異物3大後果：可致食道破裂

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

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3歲男童喉嚨痛送院，發現竟誤吞1元硬幣，醫生警告誤吞異物後果恐致食道破裂。

【家居意外／誤吞異物／喉嚨痛／吞嚥／食道破裂／窒息】台灣一名3歲男童疑因誤吞入異物送院，他出現喉嚨痛，吞嚥不適的情況，胸部X光檢查顯示，食道位置有一個環狀扁平異物，經過2小時的全身麻醉腸胃鏡手術，終於取出一個1元硬幣。兒科醫生江鴻逸表示，一旦延遲搶救，可能會造成食道破裂，甚至需要重建食道，讓孩子留下一輩子的遺憾。

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綜合台媒報道，該名3歲男童日前因疑似誤吞異物被送到醫院，醫生檢查後發現，男童出現喉嚨痛和吞嚥不適的情況，但沒有呼吸困難、皮下氣腫及喘鳴的症狀，照X光發現其食道有一個環狀扁平異物，緊急安排全身麻醉手術，歷時2小時終於取出一個1元硬幣。

仁愛長庚合作聯盟醫院急症室醫生江鴻逸提醒，小朋友容易拿取放入嘴巴的物品，包括硬幣、鈕扣、藥物或是電池等物品，都很有可能會被孩童吞入。家長一旦發現小朋友意外地吞入異物應趕快就醫。

如果拖延搶救時間，很有可能造成食道破裂，甚至需要重建食道，讓孩子留下一輩子的遺憾。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒科醫師曾文禹提醒，家長到院後，應盡向醫護人員說明事發經過，例如吞入時間、物品種類和孩童發生的症狀等，同時把殘餘物品或藥物包裝提供給醫護人員參考，以便做出正確的醫療診斷。

男童疑似吞入異物的X光圖。（Facebook：仁愛長庚合作聯盟醫院）

延伸閱讀：誤吞電池丨4歲女童誤吞電池險死　醫生教餵1食物保命

誤吞異物｜誤食恐致胃灼傷、胃穿孔

醫生呼籲，由於幼童很容易將可以伸手取得的東西放入嘴裡，因此舉凡小東西或是尖銳的物品，例如鈕扣、硬幣、電池、磁鐵、針、小型塑膠玩具和磁力球（Buckyballs）等，都應該收藏在兒童無法拿到的地方。如小朋友誤吞異物，掉落至呼吸道恐造成二次傷害，造成胃灼傷、胃穿孔。

特別是誤吞電池，有機會造成食道及胃部灼傷，甚至穿孔。而兩顆以上的磁鐵亦特別危險，可能因為夾住組織造成缺血與壞死，需要多加留意，避免發生憾事。

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延伸閱讀：誤吞異物｜1歲男童托兒所誤吞3cm積木　窒息致腦缺氧2年仍無法說話

誤吞異物｜異物哽塞症狀及處理

根據衞生署表示，哽塞有可能令患者無法將空氣吸進肺部，造成窒息，所以如遇到哽塞意外，必須立即施行急救，以免患者缺氧及死亡。兒童好奇心重，喜歡把東西放進口中探索，令誤吞異物時有發生。容易哽塞的物件包括：

  • 硬幣
  • 玩具
  • 衫鈕
  • 波子
  • 鈕電池
  • 擦膠等

另外，孩子進食時，如果沒加以咀嚼，或狼吞虎嚥，也容易引致哽塞。較常引起哽塞的食物包括：

  • 葡萄
  • 硬糖
  • 棉花
  • 香口膠

衞生署建議家長適當選擇食物，將食物切碎方便吞嚥，亦要教導孩子不要狼吞虎嚥、進食時不要說話。還有注意家居安全，以免孩子誤吞異物。

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誤吞異物｜異物哽塞症狀：

  • 呼吸異常困難
  • 發出雜聲 ‧
  • 無法出聲說話
  • 咳嗽軟弱無力
  • 用手抓著頸部，表露辛苦的表情
  • 頸部靜脈充血凸顯
  • 口部和嘴唇則呈紫藍色

誤吞異物｜６個步驟處理兒童哽塞方法

步驟一如果孩子清醒，可鼓勵他嘗試咳出異物，然後張開口部檢查，並嘗試取出口腔內鬆脫的異物。
步驟二如不成功，可讓孩子向前彎，使頭部低於肺部，用掌根拍打其背部（肩胛骨之間）五次，以協助他咳出阻塞物。
步驟三完成後，立刻檢查口腔，看看異物是否已鬆脫。假如異物仍哽塞氣道，可轉用環抱推腹法：站在孩子背後，一手握拳，虎口向內，並放於他腹部肚臍之上；另一隻手則握住該拳，並迅速向內 及向上擠壓孩子腹部五次。
步驟四完成後，立即檢查口 腔，把已咳出的異物除去。如不成功，可重覆步驟二及三，直至異物咳出為止。
步驟五假如孩子不省人事及心肺功能停頓，應立即施行心肺復蘇法，並從速召援，將孩子送院治理。
步驟六當阻塞物被取出，而 孩子的呼吸又恢復正常，則可 把他置於復原臥式，並安排入院治療。

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