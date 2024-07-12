DSE｜拍片記錄「DSE血淚史」失眠心悸　Band1英中女生嘆：DSE成績定義一切

▲ 一名就讀九龍Band 1英中的女生，以一年多的時間以影片紀錄備戰以及應考的心路歷程，當中面對考試壓力，出現心悸、低燒、失眠、作嘔，甚至爆喊。(Youtube「Ki 妹Yanki 」截圖)

香港中學文憑試(DSE)可謂每個中六生的大挑戰，一名就讀九龍Band 1英中的女生，以一年多的時間以影片紀錄備戰以及應考的心路歷程，當中面對考試壓力，出現心悸、低燒、失眠、作嘔，甚至爆喊。不少網友看過片段後感動到眼濕濕，認同片中所言「香港的教育制度令每一個香港學生都覺得DSE就是你的所有，成績定義你的一切」，但寄語切記DSE在人生中只係一個很小很小很小的關卡，不能代表一切，希望歷屆、現屆甚至末來的DSE考生「共勉之」。

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該名女生就讀黃大仙區慈雲山一間天主教Band 1英文女校，她早前在社交平台發布片段，紀錄了她自2022年3月起至2023年5月完成DSE的旅程。片段開頭時，她表示，雖然中五課程尚未完結，但已進入溫書備戰狀態，既要完成校內功課，亦要溫習考試內容，心情難免焦慮無助，真切感受到DSE的迫近。

到了5月，正式距離DSE的一年時間，她在片中不忍哽咽起來，大呼「感到透不過氣、不舒服、很害怕」，擔心應考時「像舊飯」什麼也不懂，害怕未能成功入讀大學。

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2023年3月，該女生心態暫見好轉，原因是開始進入考前溫習階段，表示「DSE其實係是一件好小事，不需要看得太重，DSE後我的人生會更加精彩，有更多美好的事等待我，只要依家『捱埋佢』，未來的日子會好多姿多彩」，她直言，DSE備戰的過程十分艱辛，但現在生活過得十分充實，每一天都有很多事情要做，自我感覺良好，特別是能與朋友一起並肩作戰，看到大家與自己一起努力，感到十分熱血，「有人陪自己行這條路，原來並不孤單」，加上在「Study Leave」期間可按自己需求去做，不用再因為做錯很多校外的卷，而令自己陷入焦慮、難過的情緒。

當距離DSE只餘下10天開考，該女生神情慘淡地表示：「自覺面貌變得憔悴、狀態陷入崩潰，面上更出壓力瘡。在這兩三年的高中生活 中，長期處於一個不太舒服的狀態，特別升讀中五、六時，情況更為嚴重，每天處於低燒狀態，體溫徘徊37.2至37.4度，身體長期「頭暈身㷫」，3月開始已喉嚨發炎，惟一直未痊癒，現在更疑似感冒，處於一個極度不舒服的狀態。每晚只能入睡2至3小時就清醒，整個睡眠質素極差，連帶溫習『一獲泡』。」

直到距離開考前4天，女生更睡不著，零晨4時多仍眼光光，即使知道如此下去，但壓力卻令她陷入失眠困擾。到了考前一晚，她更忍不住痛哭，長期處於失眼狀態，即使服用褪黑素助眠，卻未見成效，身體更見「心悸、作嘔，喉嚨像有東西阻塞」，令心情變差。

到了DSE最後一天，她更忍不著大哭，大呼「終於不用再考了，不用再為DSE而無目的去溫習，承受如此龐大的努力，特別這兩天實在比較崩潰，M2(數學延伸部分單元二)真的做不好，擔心一直不夠分數考入大學，整個人很不開心。」即使自我提醒過了不久就可以脫離DSE，不希望如現在般大壓力，只是為了DSE這個生存遊戲，雖然往後大學或上班的壓力，或較現在的辛苦，但DSE不是她個人願意或能承受的壓力，故此每日只能同自己講「撐下去」，只想跟大家講「辛苦晒」。

她更感觸地表示，「DSE在人生中只係一個很小很小很小的關卡，但在這18年來，香港的教育制度令每一個香港學生都覺得DSE就是你的所有，成績定義你的一切，但事實上根本不是，開心的是我終於不用再因為成績去被定義，讓人以成績去斷定你應是怎樣的人，即使我不適合讀書，我不喜歡讀書，讀書不是我擅長的東西，那為什麼要用讀書去定義我這個人的所有。」

她舉例說，以前有導師曾說，龜兔賽跑裏，你是龜，正常你跑步會輸比兔子，那是十分正常。這個賽道不行，你就去另一個賽道，我在海裡游水，一定快過兔子，DSE純粹是一個入場券，給你開展個人的人生，但並不代表是唯一的出路，可能現在很多人都認為香港小朋友抗壓力很低，但其實我們的抗壓性不低，只是我們現在這個時刻，科技發達令可以進步嘅空間變小，或可以說是可以做出的改變，沒辦法可以如以前中國新開放那麼大顯著，使到競爭力就會「大到令人窒息」。

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她在片尾盼觀看片段的家長、老師，可以多點支持DSE考生，「每天都同佢地講撐住，差不多到盡頭，不要同自己孩子講，『不可以讀ASSO(副學士)，你一定要直升大學』，請不要在這個時刻增加佢地的壓力，令他們更想離開。」努力終有回報，她最後順利考入香港中文大學，坦言希望借用自己的經歷勉勵歷屆、現屆甚至末來的DSE考生「共勉之」。

該影片逾11萬人次觀看，更引發大量網民身同感受，有2026年的DSE考生十分認同片中一句「『在香港讀書DSE的成績定義你的一切』講得好啱，成日因成績唔理想而感到焦慮考DSE期間部分我都睇到喊，多謝你嘅分享」，亦有家長留言，「同學們您們好：必須要放開懷抱和心情啦！人生過程的其中一部分？緊記：世事不能盡人如意，但求冇愧於心。聽聽首歌曲：(生命有價)，歌詞啟發我們变得開懷很好的詞句意思。努力呀！」，更有一名今年的DSE考生表示，「我係因為dse搞到有抑鬱症嘅考生多謝你嘅分享，睇完呢條片感覺放鬆咗啲雖然未好返 未返到之前嘅狀態 但而家即刻有動力繼續溫書！各位加油！」

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