升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇

▲ 女兒意外派入Band 1中學，港媽1原因棄讀去Band 2叩門。

【升中派位2024/中學派位/Band1中學/Band1英中/叩門】小朋友升中派位，家長都希望可以派到Band1名校，不過有家長卻反其道而行，放棄Band 1中學，到Band 2學校叩門！有港媽近日於社交平台分享，指街坊女兒被派入志願排很後的Band 1中學，詫異其結果之餘，也考慮到女兒程度不及，「唔想個女唔啱程度讀得太辛苦」，決定到Band 2中學叩門。事件曝光後，有網民讚嘆家長的舉動是「明智選擇」，強行讀Band 1並無好處。

升中派位2024｜女兒被派Band1媽媽棄學位

該名港媽於Threads上發文，表示最近升中派位放榜，聽聞有街坊的女兒意外派入Band 1中學，但由於女兒只有Band 2水平，令她崩潰痛哭。她表示，填寫志願時已刻意把該校安排到很後，但派位結果卻令人莫明其妙。

街坊已為女兒到Band 2學校叩門，原因是不希望只有Band 2程度的女兒讀得太辛苦。樓主對該名街坊的舉動感到驚訝，指首次看到有家長因為派得太好而哭，又讚她是位好媽媽，祝福她們可以入讀合適學校。不過，樓主也認為媽媽是對女兒的關愛才會有此決定，估計之後會有其他想法。

第一次見到因為派太好嘅家長喊，見識少被震撼到，呢個女有個好媽媽！祝你哋叩門成功。

同場加映：中一叩門3大攻略

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升中派位2024｜網民反應兩極：睇小朋友意願

帖文一出，網民反應兩極，有人認為能夠派到好學校應該先嘗試，到不適合時再轉校也不遲，「Band 1賣點係學習氣氛，教學環境，成績都係其次」、「既然都派，點解唔試下先，真係唔啱咪轉返，但Band 2至3要考入Band 1甚至大學就真係好難」、「咁樣好似扼殺咗個女嘅未來」、「試都唔試，點知小朋友之後會唔會升到有Band 1水平的成績？」

曾經從事私人補習老師的網民分享同類經歷，指過往曾有1名只有Band 3程度的學生「大抽獎」派到Band 1中學，其校內英文考試只有9分（滿分100分）。有網民支持該名媽媽的決定，表示「我覺得媽媽嘅選擇係明智！如果清楚知道個女會跟唔上，畀佢讀Band 2會好好多」、「睇得出佢好錫個女，但都要尊重小朋友的意願！」

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升中派位2024｜教育局學位分配系統

教育局發出的《中一派位選擇學校表格》分為甲乙部，家長可在甲部「不受學校網限制的學校選擇」選擇最多3所位於任何學校網的中學，以及在乙部「按學校網的學校選擇」中，選擇最多30所學生所屬學校網內的中學。統一派位時，電腦會先處理甲部學校選擇，然後才處理乙部學校選擇，如學生的所有學校選擇經審閱後仍未獲分配學位，電腦會從剩餘的學位中，分配一個學位給他們。

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