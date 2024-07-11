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糖尿病危機｜「食飽就想瞓」或是糖尿病先兆？　醫生盤點11大糖成癮症狀

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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有醫生指出吃飽就想睡覺可能是糖尿病的先兆，並盤點11種糖成癮的症狀。

【糖分／糖成癮／糖尿病／糖尿病先兆／控糖／飲食習慣】不少人在飯後都會「飯氣攻心」，出現昏昏欲睡的感覺，但原來飯後想睡有可能糖尿病先兆！台灣有醫生就盤點11個「糖成癮」的症狀，如果未能及時開始控糖，有可能會增加日後患病的風險。

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台灣家醫科醫生李思賢近日在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發布影片，盤點以下11個糖成癮的症狀：

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他指出，糖成癮的症狀具體可以分為身體及精神2方面；前者的常見症狀包括肌肉痠痛、抽筋、全身發炎、飯後想睡覺、月經周期不規律、掉髮、生瘡及容易脹氣，而後者則包括情緒起伏大、專注力下降、焦慮或抑鬱。若不加以控制糖攝取量，長期下來或會增加患上糖尿病的風險。

更多相關報道：【嗜糖成癮】中學生每日一杯全糖飲品　體重暴增10公斤慘患三高

此外，李思賢又列出5大糖尿病的早期徵兆，包括皮膚出現斑點、小贅肉或皺紋；黑色棘皮，進食和飲水量增加、尿頻、體重出現明顯變化，以及傷口比平常難癒合。他指出，一旦出現上述徵兆，必須立刻開始控糖，並盡快求醫，透過抽血檢測進一步確認是否患上糖尿病。

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