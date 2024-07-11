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東張西望｜已婚不孝女將媽媽畢生積蓄「上繳」意大利男　親弟不滿：佢牽連到我哋幾個家庭

娛樂

發布時間： 46 分鐘前

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已婚不孝女將媽媽畢生積蓄「上繳」意大利男。

在近日的《東張西望》報導不孝女Kate擅自轉走母親李婆婆的220萬的半生積蓄外，更將其母所住、弟弟擁有一半的物業向財務公司抵押，令其家人逼不得已要貼街招、登報脫離關係！

93歲的李婆婆一共有5名子女，二家姐Kate取走媽媽的錢，弟弟李先生則是投訴人。李先生在昨晚（7月10日）一集中，向《東張西望》披露與二家姐Kate的對話錄音，揭開其取走媽媽畢生積蓄的原因。

東張西望︱不孝女惹周身債與網戀有關？　清空與媽媽聯名戶口兼抵押物業

將媽媽畢生積蓄「上繳」意大利男

Kate說：「我由頭到尾都問阿媽借，唔係呃佢錢。如果你咁講，我係咪以後唔還嗰300幾萬？唔緊要，你哋唔信咪唔信囉，我哋家事法庭見囉。」

李先生在對話中質問到家姐為何抵押媽媽住所：「點解財務公司可以借到畀你呢？呢度兩個名㗎嘛。」二家姐Kate回應：「係啊，人哋肯借咪借囉，我都無辦法。」

Kate不斷借錢是與一名意大利男有關，「因為要交稅，你知唔知佢收入幾多？個project係7,000萬歐羅（約5.91億港元），跟住意大利要佢畀3%稅，7千萬你計下3%有幾多？」

李先生無奈地說：「得啦，既然佢咁同你講，帶埋你去攞，我驚你去咗嗰度唔知點返嚟。」Kate相當沉迷，並說：「假嘅話，我晨早已經消失咗啦。」

原來Kate與該名意大利籍男子已相識超過40年，該男子在5年前發動攻勢，向Kate要求鉅款，於是她在別無他法去向媽媽「埋手」。

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Kate借出錢前有做調查

Kate對意大利男深信不已，並向李先生說：「你估我借畀佢之前唔去check check？」李先生反問家姐如何調查，Kate回應：「佢有contract畀我睇，我check過係有船公司。」

李先生反駁：「你check contract？你落去睇住人哋做嘢，你去點算有幾多個......」Kate稱：「人哋係海上，喺個油田度。」

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李先生認為二家姐受騙

李先生覺得二家姐Kate可能墮入網上情緣騙案，他指二家姐在1986年6月曾在澳洲修讀英國文化，並結識了該名意大利男。李先生指二家姐在2019年已知有「油田」的存在，「佢話借我媽錢目的，係去畀呢個意大利人出糧畀工人。受騙係佢本人，但佢牽連到我哋幾個家庭。」

李先生又透露二家姐Kate並非單身，兩夫妻同住卻如同陌路人，李先生認為二家姐因缺乏關心而受騙：「佢喺屋企除咗同個仔傾下偈，佢老公都唔理佢，唔同佢講嘢，我諗都係有關連。佢都講過，『我都要顧及自己下半生生活』，所謂下半生生活，既然有人畀一大𡁫錢我，我又只係付出少少，何樂而不為呢？但最後少少嘅錢，係幾百萬。」

李先生覺得二家姐Kate可能墮入網上情緣騙案。（影片截圖）

李先生：每日阿媽都好失落

李先生與《東張》上門找二家姐Kate對質，但一直未有人應門。李先生於是打給二姐夫，但對方態度很差。

李先生透露向二家姐追討金錢的原因：「每日阿媽都好失落，問我幾時幫佢攞返錢。佢用台山話同我講，我feel到我媽對啲錢好緊張。」大哥鬧爆Kate：「佢個人對社會無幫助，係一個行屍走肉嘅人。」大哥指如果Kate還錢的

至於被問到如果Kate還錢，大哥表示可以原諒對方。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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