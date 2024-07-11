DSE｜職訓局逾百項課程報名上升　校長推薦計劃放寬至毋須「5科2」申請即倍增

▲ 職訓局提供逾140項課程近1.3萬學額。（王韻青攝）

中學文憑試（DSE）下周三放榜，職業訓練局今年提供接近1萬3千個學額、逾140項課程，包括90個高級文憑課程，全部為資助課程。職訓局新學年新增3個貼近市場需求及學生興趣的課程，以「寵物護理及保健高級文憑」最受歡迎。

最新影片推介

職訓局今年開辦140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程。職訓局指，目前收到2萬8千個申請，高級文憑課程中以社會工作最多人報讀，土木工程和軟件工程課程亦受歡迎。職訓局新學年新增一系列貼近市場需求及學生興趣的課程，包括「遊戲為本學習高級文憑」、「寵物護理及保健高級文憑」及「電腦及數據工程高級文憑」，以寵物課程最受歡迎。

職訓局高級助理執行幹事郭展幹表示，校方今年放寬校長推薦計劃要求，往年申請人要符合DSE 5科2級成績，今年則放寬要求，如學生可展示與報讀高級文憑相關的非學術表現，如比賽獎項、學習活動及工作經驗等，即使成績未達標都有機會獲取錄。校方透露，今年收到的相關申請較去年增加一倍。

已報讀職訓局課程、而早前獲有條件取錄的申請人，若成績符合要求，放榜當日會獲轉換為正式取錄。申請人登入「VTC 中六入學申請平台」可一站式辦理接受學位及完成註冊手續，並須於放榜日上午9時至下午4時，登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。至於新申請人或沒有獲正式取錄的申請人，可於7月17日至22日「統一收生計劃」時間內，經網上平台或到院校報名。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】