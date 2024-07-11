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校園直擊｜伍少梅中學推「梅記技能建築師」計劃　培養學生八項核心技能應對未來社會挑戰

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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天主教慈幼會伍少梅中學本學年推出「梅記技能建築師」計劃，致力培養學生的八大核心技能，以應對未來社會的挑戰。

為回應現代教育的轉變，天主教慈幼會伍少梅中學本學年推出「梅記技能建築師」計劃（下稱：建築師計劃）。致力培養學生的八大核心技能，以應對未來社會的挑戰。學校引入英國Skills Builder通用技能框架，為學生提供了一個全面的技能評估標準，讓學生、家長看見成績以外的潛力。

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學生成果展示　引領教育新風潮

學校在2024年6月27日舉行成果展示會，邀請中、小學教師、其他教育界專業人士進行分享和專業交流。活動展示學生在建築師計劃下的成長與進步，也為教育同行提供一個互動交流的平台，探討如何把計劃做得更好，促進學生全面發展。

校長李建文先生表示，本港教育體制長久以來偏重學科分數，使得許多擁有其他才能的學生難以得到認可。而「梅記技能建築師」計劃正是為了改變這一現狀，通過設定具體、客觀的技能評估標準，幫助學生瞭解自身優勢並加以提升。

核心技能融入課程

建築師計劃涵蓋說話能力、聆聽能力、創意思維、解難能力、正向思維、高瞻遠矚、領導能力和團體合作等八大技能範疇。在計劃的初步實施階段，學校選擇以中三級作為試點，重點培養學生說話能力、聆聽能力、創意思維和解難能力，並將這些技能的培訓融入到中文科和設計與科技科的教學中。

中文科主任吳嘉恩老師認為「梅記技能建築師」計劃為傳統教學模式注入了新的活力。特別是在說話能力的培養上，不僅要求學生掌握語言的內容，更重視他們的表達技巧、語氣和態度。通過課堂討論和口頭報告，學生們的表達及溝通技巧有了顯著提高。

另一方面，任教設計與科技科的蔡文魁老師分享了如何通過「桌上遊戲」專題，培養學生的創意思維和解難能力。在專題中，學生們需要自行構思、設計並製作遊戲，過程中老師僅作為指導者從旁輔助，從而讓他們在動手實踐中學會解決問題。

學生回饋

參與計劃的中三級學生湯禮羽和母晨奕帆均表示，計劃幫助他們發現自己的潛能，並增強了自信心。通過參觀文學館和口頭報告，湯同學的說話技巧得到提升；而母同學在設計電子計分籃球機的過程中，鍛煉了自己的解難能力和創意思維。

「梅記技能建築師」計劃實施一年來取得了顯著成效，學生們在各項技能方面均展現出明顯的進步。未來，校方有意將此計劃擴展至更多年級，並逐步涵蓋所有八項核心技能，使更多學生受益。

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