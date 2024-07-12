飲食攻略︱每日吃洋蔥降肝癌風險33%　醫生拆解3大好處+理想食用份量【附營養師推薦3大低卡洋蔥料理】

▲ 每日吃洋蔥降肝癌風險33%，醫生拆解3大好處及理想食用份量。

【洋蔥／肝癌／致癌／護肝／研究】洋蔥在不同菜式中經常是配菜，但原來其營養價值可以那麼高！有研究指出，吃洋蔥可以有助減低患上肝癌風險達33%，有醫生指出，洋蔥有助疏肝排毒，每天吃這個份量就能夠達到功效！另有營養師亦建議3款低卡美味的洋蔥料理，養生人士必看！

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每日攝5-6克洋蔥降患肝癌風險

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院胃腸外科季醫生於周三（10日）在其社交平台「小紅書」發文，指每天吃洋蔥可以護肝，降低患癌風險。他引用醫院今年發表在《歐洲流行病學雜誌》上的一項研究結果，研究團隊通過對59,844名中國男性進行為期12年的日常飲食隨訪，發現每天多吃5至6克洋蔥，可降低33%患上肝癌的風險。

季醫生解釋，肝臟對於人體排毒很重要，因為肝臟有很多血管，一旦「罷工」很有可能就是晚期肝癌。故此，保護肝臟很重要，洋蔥對保護肝臟有3大好處：

1. 洋蔥中的硫化物能夠激活肝臟中的解毒酶，幫助肝臟排出有害物質

2. 洋蔥含膳食纖維能夠促進腸道健康，控制血糖，減輕肝臟負擔

3. 洋蔥含豐富的黃酮類化合物，能夠綜合自由基，保護肝細胞。

除了多吃洋蔥，季醫生亦建議生活作息上要多加注意，不酗酒、不捱夜、不亂吃藥，還要定期做身體檢查。

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台灣營養師李婉萍亦曾在其Facebook專頁拆解洋蔥的營養價值和功效，指洋蔥刺鼻的氣味源自含硫化合物的「硫化丙烯」，可強化血液循環、保持血管的通暢、預防血栓、燃燒脂肪、殺菌等。

洋蔥10種功效

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故此，她建議切洋蔥2大技巧，洋蔥放置一會才下鍋煮食，可讓洋蔥反應出更多健康的營養素。

1. 切得越碎、越薄越好，可讓洋蔥釋放蒜素，多吃可消除疲勞、抗菌

2. 切好的洋蔥靜置接觸空氣10分鐘，營養可加倍

李婉萍亦建議3種低卡高營養的洋蔥菜式，每款不超過100卡路里，供大家參考：

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