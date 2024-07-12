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教評專欄丨金錢村何東學校「童真.教育」善用AI驅動互動學習 增添孩子學習興趣

升學教育

發布時間： 27 分鐘前

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金錢村何東學校計劃推行「生成式 AI 協助教育」，利用配備AI軟件的機器人及其他 AI 教學軟件，應用於教學中。(有關學校提供)

AI(人工智能)的應用逐步革新傳統的教學方式與學習體驗，而善用ChatGPT 的AI 技術在教育領域也發揮一定良好效用。

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迎接未來，本校計劃推行「生成式 AI 協助教育」。我們將利用配備了生成式Ai軟件的機器人及其他 AI 教學軟件，如 SUNO 和文心一言等，應用於教學中。再結合本校的科技教育設備，令學習變得更具趣味性和高效。AI 驅動的互動學習環境不僅能激發學生的學習興趣，還能培養他們的創造力和問題解決能力。學生可以通過與 AI 互動，深入探索各種知識領域，並在此過程中發現和解決問題，這將極大地提高他們的批判性思維和實踐能力。

個性化學習：因材施教的新境界  提升自主學習能力

AI 能夠根據學生的學習需求和能力水平，提供個性化的學習內容和路徑。相信在不久的將來，通過分析學生的學習數據和行為模式，學習過程將變得更加高效和針對性。這種個性化教學能幫助學生更好地理解和掌握知識，提升學習效果。個性化學習內容將是未來教育的大趨勢，因為它能夠滿足每個學生的獨特需求，讓他們在自己的節奏下學習，從而達到最佳的學習成果，自主學習。

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勇於面對挑戰   迎接教育的未來

儘管 AI 在教育中有著巨大的潛力，當中也面對一些挑戰，如數據隱私、技術依賴和教師培訓等問題。我們需要確保學生數據的安全性，防止數據洩露或濫用。同時，也要避免過度依賴 AI，確保教師在教學中的主導地位不被削弱。為此，提供教師培訓，幫助他們掌握 AI 技術，並在教學中靈活應用。

未來充滿希望，我們將致力於為學童提供優質學習旅程，正如我們的願景：「為所有學生，為學生所有」。讓我們透過善用 AI提升學與教的質量，為下一代創造更加美好的學習環境，找到教育創新的模式!
 

撰文 : 吳毓琪校長 金錢村何東學校

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