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防疫基金｜涉串謀詐騙旅遊業津貼38萬元　7男女被判囚13至29個月

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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涉串謀詐騙旅遊業津貼38萬元，7男女被判囚13至29個月。（資料圖片）

旅行代理商董事涉找來親友訛稱為公司僱員，就「防疫抗疫基金」下的「旅遊業支援計劃」向政府申請津貼38萬元。董事早前承認5項串謀詐騙罪，其餘6人經審訊各被裁定串謀詐騙罪成，今（11日）於區域法院判囚13至29個月。法官判刑時指，本案的串謀詐騙涉及詐騙政府，若然成功，必然會衝擊相關制度，判刑是唯一選擇。

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首被告吳卓然（33歲），報稱愛．酒店董事，早前承認5項串謀詐騙罪；另外6名被告，即吳浩然（36歲，跟車工人）、郭麗珍（61歲，家庭主婦）、陳祉旻（29歲，移民公司顧問）、趙紫棋（33歲，導師）、梁啟明（27歲，餐廳經理）、黃愷（36歲，採購員），經審訊後被裁定串謀詐騙罪成。

法官引述辯方求情指，吳卓然為吳浩然胞弟，郭麗珍則是兩人的母親，本案犯案時間不長，對市場沒有影響，不涉及跨境元素，各人重犯機會不高。

法官判刑時指，本案涉及多人串謀詐騙政府，並於申請表上作虛假陳述，即聲明多人為公司僱員，並呈上強積金等文件。當中案情有一定嚴重性，犯案時間約1個月，但不涉及跨境元素。

法官續指，吳卓然於案中屬主導角色，吳浩然亦擔當非常重要的角色，若欠缺吳浩然聯絡他人，吳卓然亦不能呈交多份表格。法官又指，本案的串謀詐騙涉及詐騙政府，若然成功，必然會衝擊相關制度，判刑是唯一選擇。

法官考慮所有因素後，將吳卓然判囚17個月，吳浩然判囚29個月、郭麗珍判囚14個月、陳祉旻判囚14個月、趙紫棋判囚13個月、梁啟明判囚14個月、黃愷判囚14個月。

案情指，本案被告於2020年4月18日至5月13日，訛稱為愛．酒店有限公司（iHotel Group Limited）的僱員，亦不誠實地表示「愛·酒店」所提交用作支持申請「旅行代理商及從業員支援計劃」津貼的申請表格及文件上列出的資料屬真確，誘使註冊處根據支援計劃向愛·酒店及各被告支付相關的津貼，涉款38萬元。

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記者：梁錦麟

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