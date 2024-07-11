中暑危機｜鄭丹瑞自揭3次中暑經歷　籲戶外工作者多飲水乘涼

▲ 鄭丹瑞自揭3次中暑經歷，呼籲戶外工作者多飲水乘涼。

【中暑／消暑／鄭丹瑞】「呢種天氣，大家外出真係要小心保護自己，飲多啲水，中暑唔係講笑！」好事之徒在損友吹水群組溫馨提示。講到中暑，大吉利市，我有過三次經驗！希望就定格在「三次」算了。

第一次是十幾年前的夏天，跟波友二人在跑馬地馬場練波，由八點練到十點，意猶未盡，實在頂不住酷熱和陽光，於是結束練習去食早餐，一入茶餐廳，但覺眼前迷霧一片，我以為眼鏡片因為遇上茶餐廳冷氣有霧水，除下眼鏡，看周圍環境仍然是模糊一片！整個人開始有點不由自主，我心知不妙，但又不知道「不妙」的原因，惟有賴在茶餐廳不走，兩個小時之後，精神才勉強好一點。去睇醫生，醫生問過情況之後，好言相勸：「輕微中暑，以後運動記住要多飲水，盡量避免在烈日底下做過分消耗體力的運動。」

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第二次中暑，是兩年前，在五、六月之間，接了一套劇《野人老師》、一套電影，日以繼夜地拍攝，就在《野人老師》的主景；一間棄置了的鄉郊小學操場拍攝一場群戲的時候，天氣悶熱，一滴風都沒有，正式埋位拍攝，但覺自己體內像滾水一樣，開始覺得很熱很熱，已經無法集中精神拍戲，旁邊工作人員見我雙腿一軟，快要跌倒，連忙上前扶我，接下來的三個小時，我都在化粧間迷迷糊糊地昏睡！

第三次，是十天之後，拍攝電影的時候發生！中暑可大可小，必須戶外工作的朋友，要多飲水，適時去遮陰地方避暑，千萬別掉以輕心。

全文刊於《經濟日報》，原題為「中暑」