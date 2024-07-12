升中派位2024丨外婆病逝前許諾努力學習 循道男生年年考第1入男拔立志從醫

▲ 循道學校小六尖子陳昊辰，以全級第一的佳績考入拔萃男書院。

【升中派位/中學派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/循道學校/拔萃男書院/尖子/溫習秘訣/醫生/足球】人生總會遇上大大小小的挫折，但其實碰到難關我們可以選擇化悲憤為力量！循道學校小六尖子陳昊辰，以全級第一的佳績早早獲得聖保羅書院及喇沙書院的錄取通知，最終選擇入讀拔萃男書院，但原來他小時候最親愛的外婆突然離世，經歷至親離世令他發奮圖強，在心中答應婆婆會用心學習，立志長大後做醫生，拯救生命。

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靠1招年年考全級第一

一直以來，家人都是昊辰最愛惜的親人，他笑言父母知道「強扭的瓜不甜」，不會逼他做練習，「家人一直默默支持我，除了幫我溫習，平時吃晚飯時聊天了解我讀書的情況，又提醒我不要讀那麼多書，沒有給我太大壓力。」昊辰幾乎每年都是全級第一名，媽媽透露原來是有「獨門法寶」

他跟我説考試成功的秘訣是食媽媽親手準備的100分早餐，在我們心裏，最開心的不是他年年考全級第一名，而是他懂得感恩所有事物。

▲ 媽媽表示最令她感到欣慰的是兒子懂得凡事感恩。（林綺虹攝）

除了父母的鼓勵之外，放假時昊辰亦會與就讀賽馬會體藝中學的哥哥踢足球和打籃球，釋放讀書壓力和鍛鍊身體。昊辰除了成績優異，在運動和音樂方面亦同樣有傑出的表現。身為合唱團和足球隊隊長的他，表示入讀拔萃男書院是因為學校着重學生在運動、音樂、科學等的發展，提供充足的資源，「我希望中學生活有全面的發展，所以選擇男拔。」

▲ 昊辰除了成績優異，在運動和音樂方面亦同樣有傑出的表現。（林綺虹攝）

經歷至親離世 發奮學習

媽媽憶述正當昊辰滿懷歡喜升讀小一，那年的暑假卻接到噩耗，外婆突然意外離世，他及家人大受打擊，「我當時站在病房外面，但什麼都做不到，覺得很無能為力。」

當時年僅6歲的昊辰面對外婆的突然離開，他在心裏默默地向最愛的婆婆許下承諾，以後會加倍努力學習，長大後做一名仁厚慈愛的醫生，照顧家人及守護生命。

我希望可以成為一名仁愛的醫生，幫助不同的人免受至親離世的痛苦。

高效學習 提高專注力秘訣

昊辰大方分享他的高效學習竅門，首先是增漸法，他指有研究顯示香港的學生專注力有明顯下降，但要考取好成績專注力是不可或缺的，而增漸法正好能夠有效快速提升小朋友專注力，做法是第一天看十五分鐘書，一星期之後增加到二十分鐘，每個星期增加五分鐘，慢慢地增進閲讀時間，令學生逐漸對看書和學習的活動越來越有興趣，「這個方法除了幫助我更加專注去看書，還可以在閲讀中學到更多的知識。」

第二個方法是未雨綢繆，他建議學生提早在考試前一兩個月開始溫習，提前背誦專有名詞等知識，就能夠減少溫習壓力，在考試中發揮到最好。

▲ 昊辰幾乎每年都是全級第一名。（林綺虹攝）

昊辰直言沒有上功課輔導班等補課，指功課班會有導師輔助學生做功課，令學生無法透過功課測試自己的學習進度，到考試時沒有人從旁協助，便難以考取好成績，「功課錯了不要緊，老師改正我後還會寫標準答案，讓我能夠重溫不同知識。」他指自己每星期會上一堂數學和英文補習班，救過補闕自己比較弱的科目，其餘時間用來溫習擅長的科目。

屢敗屢戰 好學不厭

昊辰雖然看似是十全十美的資優生，但原來他曾在一次呈分試中失手，退步兩名至全級第三名，「我第一次分數跌落8字頭，只有89.5分，平時都是90分以上，那時很擔心，因為呈分試只有三次，而其中一次我竟然失手。」

幸好家人沒有怪責他，昊辰亦以這次經驗自勉，「我不想被別人看不起，令我有決心下次一定要考得好。」他又以成語「勝不驕，敗不餒」作為左右銘激勵自己，結果皇天不負有心人，昊辰獲選為2023-2024年度的香港特別行政區傑出小學生。

在人生中會有很多成功的和失敗的經歷，我時刻提點自己成功的時候不會驕傲，鼓勵自己失敗時也不要氣餒。

▲ 昊辰以呈分試失手經驗自勉，又以成語「勝不驕，敗不餒」作為左右銘激勵自己，最終獲選為香港特別行政區傑出小學生。（圖片來源：受訪者提供）

聖保羅、喇沙、男拔面試題目

被問到面試成功有什麼心得時，昊辰回想起到拔萃男書院面試的時候，見到男拔的學生非常自信，令他意識到想成為成功的人，必需要有自信才會令自己更加耀眼，「例如將來踏入社會，老闆會選擇錄取比較有自信的人，所以自信是一件非常重要的事。」

除了提點學生要保持自信，昊辰亦不吝分享3間男名校的面試題目，指拔萃男書院和喇沙書院的主要考核內容是閱讀理解等能力測試，而聖保羅書院面試模式為小組討論，考核學生的領導能力。

感激學校栽培

暑假過後正式成為「拔萃仔」，昊辰表示感激循道學校細心為同學備戰面試，又指最感謝五年級的中文老師陳志誠副校，經常在課堂上逗得一眾學生哈哈大笑，

他有一句金句令我印象很深刻，教導我們：「未力沒法擋，難關敢去闖」，意思是一些事未用力完成，不代表不會成功，他常常説這句教導我們。

昊辰亦感謝母校一直給予不同活動讓他開闊視野，如參加湖南交流團，參觀湖南小學校園，及與内地學生學術交流，他形容交流團令他大開眼界。

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