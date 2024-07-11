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猜猜我是誰丨回顧劉丹昔日參選立法會片段 「大小姐」林淑敏：佢係我心目中嘅巨人 

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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由方東昇及黃曉瑩主炮製的新聞通識遊戲《猜猜我是誰》播映超過兩星期，首周帶來轟動一時的紙盒藏屍案主角歐陽炳強病逝最新消息，引起各大媒體及網民關注。

昨晚（7月10日），一集《猜猜我是誰》主角是近日換新片頭及新主題曲的《愛‧回家之開心速遞》重量級演員劉丹。原來「丹爺」真名是「劉慶基」，過往積極參與社會事務，曾促請政府出招救樓市，參加「菲律賓人質事件」遊行，又到蘭桂坊呼籲不要酒後駕駛。

【開心速遞】《真情》角色亂入《愛回家》　「根叔」劉丹21年後再扮演叉燒炳【有片】

劉愷威公布「叉燒政綱」

2000年，本身是西貢委任區議員的「丹爺」更代表自由黨挑戰立法會直選，他一度暫停演藝事業，瞓身拉票，相當有心。

節目播出「丹爺」當年熱心參與社會事務、從政及拉票的珍貴片段，當中以食住深入民心的「叉燒炳」角色、與太太及仔仔劉愷威公布「叉燒政綱」一幕最令人印象深刻，丹爺的貼地參選口號「誠實拼搏，絕不卸膊」，現在回看亦相當有趣。

古佩玲：丹爺冇老過

昨日《猜猜我是誰》新一集問題在社交網貼出不久，即有不少網民估中答案是劉丹，另外，熊家及《愛‧回家之開心速遞》一眾演員接受測試，看看他們對「熊樹根」丹爺的熟悉度，接受測試的除「本尊」丹爺，還有熊家兩名千金呂慧儀、滕麗名，樹根細佬單立文、租客古佩玲、「大小姐」林淑敏及KC歐瑞偉。

玩完一輪猜題遊戲後，大家一致認為24年前的「丹爺」與現年80歲的「丹爺」一樣「型英帥」，古佩玲說：「我覺得丹爺冇老過」，單立文則一貫搞笑作風謂：「以前靚仔啲，依家就更加靚仔。」

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眾人又異口同聲指「丹爺」具備從政特質，包括有正義感、關心社會、熱心公益及樂於助人，古佩玲更開心Share丹爺「熊抱」窩心史：「丹爺好溫柔，好關心人。因為我比較新，我有啲位有時會好驚，丹爺經常見到我會問『你點呀』，然後就會攬住我，畀到我好溫暖、好有力量嘅感覺。」

阿滕則大爆「丹爺」依然活躍於慈善活動：「阿爸依家都仲有幫藝人高爾夫球會（丹爺補充指是慈善機構）做嘢架。」「丹爺」亦透露現在偶爾參與敬老活動，「有心有力有顏值」的「丹爺」還笑言希望將來參與更多社會事務。

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