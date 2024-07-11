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反黑英雄丨鄧智堅含笑道別演技再獲肯定　樂珈嘉被指撞樣「東張女神」陳懿德

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月10日）播出的第13集，絕對是鄧智堅全方位晒冷演技一集，劇組先後透過4個用心設計的場口，讓智堅發揮12種不同情緒的演技，分別是蛇𠺌、掙扎、無助、焦慮、擔憂、堅定、純真如小孩的喜悅、心痛、佻皮、感激、放下及不捨。

在第一個場口，身處監獄的張東（鄧智堅飾）忽然反悔想改口供指證陳祖耀（袁偉豪飾）殺人，但因生怕被對方尋仇，遂十五十六向不同人士查問及求助，該幕智堅演活了張東內心的蛇𠺌、掙扎及無助。

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《反黑英雄》

反黑英雄丨免拖累女兒尋死

之後兩大場口以穿插形式出現，祖耀透過自稱是律師的翟威廉、以張東女兒小麗（樂珈嘉飾）人身安全恐嚇其別改口供。視高材生女兒如命的張東，為免拖累女兒決心尋死，臨自殺前專誠約小麗到監獄見面，為了在女兒心目中留下美好印象，一向咧啡的張東見面前還刻意整理頭髮。

當女兒現身後，張東開心得像個小孩般，二人一輪閒話家常後，一心想要女兒忘記自己的張東，竭盡所能催促女兒離開香港，面對女兒的傷心及不捨，張東忍痛的伸出手與女兒隔著玻璃「道別」，之後在廁紙上留下抬頭寫著「車Sir（陳山聰飾演的軒神）」的遺書，撇脫地自盡。

《反黑英雄》

反黑英雄丨觀眾不捨張東

最後一個場口，是軒神拿著綫人張東的遺書悼念故友時，張東突然「現身」道別，並佻皮地為自己連軒神的名字都寫錯解畫：「唔好意思，好耐冇寫字，你當睇唔到啦，反正都係我最後一次寫喇。」

之後再安慰心痛又自責的軒神：「如果畀多次機會，我都會咁揀，軒sir，你做咗老竇就明。」說畢張東向軒神下跪以示答謝，並將愛女小麗託付給軒神：「我都唔當自己係人，你竟然當我朋友，好誇張喎。你係我呢個世界最信任、最信任嘅人。」了卻所有心願後，張東帶著釋懷而又豁達的笑容向軒神真摯地揮手道別。

兩位演員出色的演技、配以場口特別的燈光處理及拍攝角度等相當催淚，不少網民看到淚崩，並對張東大表不捨。

《反黑英雄》

反黑英雄丨智堅演乜似乜

網民另外還正評場景處理有心思：「打的是日落的燈，鏡頭美學完美示範」、「以這麼藝術的手法交代了張東在卷紙上寫了那麼多的內容」、「這段台詞好，演得好，很容易淚崩」、「看圖都忍不住鼻酸」、「他做了能力範圍以內最厲害的事，就是用自己的生命保存了孩子和老婆」、「是偉大的父親，也是一個悲劇人物」、「真的永遠可以相信TVB的警匪片，他們從不吝嗇將高光對準小配角」，又大讚張東角色立體兼有血有肉。

智堅神級演技再次讓他憑《反黑英雄》獲得洗版式好評，直到今時今日，仍有不少網民對於眼前的張東與《新聞女王》的飛爺是由同一人飾演感到難以置信，大讚智堅演乜似乜之餘，更力推他憑《反黑》再奪最佳男配：「游刃自如的演技」、「讓他再一次拿最佳男配吧」、「好好戲，看到這裏就忘記他喝奶茶的樣子了」、「好久沒見過有這樣的演員，單憑實力，一步一步熬出來」，並對天生童顏的智堅單憑演技、神態及造型成功演出比真實年齡大一截的角色深表佩服：「誰能猜到他比陳山聰還要年青。」

《反黑英雄》

反黑英雄丨被封「弱化版德德」

對於演技獲大批網民封神，智堅受訪時謙稱沒想過張東這個角色能有這麼大迴響：「真係多謝各位觀眾同網民嘅支持。」問到有否信心憑角色再衝男配獎項，智堅再謙虛謂：「有任何類別嘅認同都會非常開心。」

談到張東與飛爺角色差別之大直達「易容級」，原來除刻意油黃棚牙及整油個頭，智堅還有一招自殘式絕招：「我嗰段時間冇搽任何護膚嘢，希望啲皮膚可以粗糙啲。」

《反黑英雄》

智堅續指，昨晚兩場道別戲均令他相當難忘，並笑言有反過來被仍是新人的珈嘉牽動情緒：「呢場戲準備時，我諗住自己係會好硬淨嘅喺個女面前，但最後去到現場，我被珈嘉嘅演出感動到，所以我演法都唔同咗，我決定同個女（嘅情緒）一齊去，我哋嘅交流好愉快，我都好欣賞呢位小妹妹。」

談到接連三劇《新聞女王》、《逆天奇案2》及《反黑英雄》均與奶茶同框，智堅笑言是神巧合：「《逆天》同《反黑》出現奶茶都係純巧合，可能我同奶茶已經有咗緣份。」

至於智堅盛讚的珈嘉，昨晚在討論區亦贏得不少關注，網民指珈嘉充滿青春氣息兼靚女之餘，氣質亦十分清純，更有人指她撞樣「東張女神」陳懿德，並封她為「弱化版德德」。

《反黑英雄》

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