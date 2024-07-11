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香港小姐2024丨佳麗林瀾宣布退選　自爆樂易玲親自挽留

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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林瀾宣布退選。

TVB年度選美盛事《2024香港小姐競選》，早前爆出「合約風波」，一班退選佳麗透露因合約問題，所以決定退出，因此TVB發聲明以正視聽，表示他們一直尊重言論自由並期望所有人互相尊重，不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。

至於早前TVB亦公布有25位初步入圍佳麗名單，不過再有佳麗在社交平台宣布退選。

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林瀾宣布退選

現年25歲任投資銀行分析師的林瀾，以「我退選了，至此為這段經歷畫上句號」為題，發文表示：「謝謝大家一路的支持和厚愛。我決定退賽了。參加比賽前，我很單純的把這次比賽看成一次人生體驗和有趣的經歷。」

她指原來自己從來沒有想過入行：「我沒有好好的做研究，原來這個比賽對於很多人來說是進入娛樂行業的一條出路，但我其實並沒有這個打算。我認真考慮後，還是決定選擇金融作為我的職業路。應該把這個機會留給其他想進娛樂圈的人。」

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樂小姐親自挽留

林瀾再指高層樂易玲更親自打給她叫其考慮清楚：「感謝下午樂小姐還專門打電話給我要我考慮再三，通知我其實我已經入圍了決賽。走到這一步也不容易，但是未來的路還是要自己負責呀！因為這個比賽，我也失去了一個我很重視的機會。在此也希望做金融的姐妹們，也許參賽的時候需要考慮，自己現有的未來的工作機會能不能接受一個高調的候選人角色。」

不過林瀾發文後又將帖文刪除，而查看林瀾的Instagram自我介紹，仍然寫上「Rooting for me for Miss HK 2024 🙌👑（支持我選香港小姐2024）」。

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