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高質量發展研討會｜李家超：環球經濟重心正東移 香港將可從中獲益

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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行政長官李家超致辭時表示，須正視香港現時經歷的經濟轉型期。（政府新聞處圖片）

「高質量發展 提升港優勢」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮今日舉行，行政長官李家超致辭時表示，須正視香港現時經歷的經濟轉型期，認為外圍環境存在變數，但環球經濟重心正在東移，香港將可從中獲益。

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李家超表示，香港經歷過多次產業結構的轉型。他相信，工商界會再度展現香港人善拼敢贏的精神，懂變能變，積極開闢新領域，發展新機遇。

李家超續指，外圍環境存在變數，但環球經濟重心正在東移，香港將可從中獲益。在國際新形勢下，內地和海外企業積極開拓亞洲市場，物色地方設置地區總部。在「一國兩制」之下，香港是世界上唯一同時擁有中國優勢和世界優勢的國際城市，是內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向門戶，更是連接海內外市場的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

他續指，香港擁有高度國際化的營商優勢，推動自由貿易，在國際貿易中舉足輕重。多年以來，香港一直是全球十大商品貿易經濟體之一。香港已與20個經濟體簽訂八份自貿協定，並正全力與更多傳統和新興經濟體建立更緊密的經貿關係。

香港是全亞洲唯一擁有五所百強大學的城市，去年的《世界人才競爭力報告》中，香港的人才競爭力位列亞洲第二。香港培育的人才精通兩文三語，掌握多元技能，為企業提供高質量發展的專業服務。

截至6月底收32萬人才申請來港

他認為，上述優勢，讓香港匯聚海內外人才、企業、資金，為香港的高質量發展帶來源源不絕的動能。

李家超透露，截至今年六月底，各項優化了的人才入境計劃總共收到超過32萬宗申請，已批出近20萬宗，當中超過13萬名人才已經到港。

引進重點企業辦公室，已成功吸引約50間重點企業落戶香港。將在香港合共投資超過400億元，創造超過13 000個就業機會。投資推廣署在今年上半年，已協助了超過320間內地及海外企業在港開設或拓展業務，較去年同期上升四成，為香港經濟帶來超過380億元的投資，創造超過3 500個職位。

展望未來，李家超表示，政府將繼續團結各界，對接國內國際雙循環的機遇，發展新質生產力，全力發展香港成為創新科技中心，與內地城市優勢互補，推動香港的高質量發展，為強國建設作出貢獻。

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