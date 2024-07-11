DSE放榜｜DSE考生放榜壓力大易焦慮 營養師推介20款開心減壓食物
撰文： 王明芳
發布時間： 17 小時前
最後更新： 47 分鐘前
【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜/放榜壓力/減壓食物】中學文憑試（DSE）將於下周三（17日）放榜，對考生來說絕對是個重要時刻！隨著放榜日子漸近，不少人都會吃零食減壓，但吃錯隨時令人更焦慮。TOPick整合營養師黄麗寶（April）及衞生署學生健康服務資料，推介20款有減壓功效的食物，以及點評5大零食地雷，陪伴大家渡過放榜階段！
最新影片推介：
DSE2024｜DSE考生減壓開心食物
健營物理治療及營養中心（Nutri-Pro）創辦人兼營養師April曾分享6種有減壓功效的營養素，分別包括維他命B6、色氨酸、奧米加3脂肪酸、複合性碳水化合物、鈣質和鎂質，並分別列出20款富含以上營養素的食物。
DSE2024｜考生注意5大無效減壓食物陷阱
April提醒考生，咖啡因及含酒精飲品，會刺激腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態。高升糖食物如蛋糕類甜品會造成血糖急升又下降，容易令精神更不濟。而煎炸、辛辣類高脂高油刺激性食物，例如薯片、炸雞等，會造成代謝緩慢，令精神更疲憊；腸胃負荷亦加重，會影響睡眠質素。
DSE2024｜DSE考生健康減壓飲食
衞生署學生健康服務建議，DSE考生可於早餐進食適量蛋白質，如花生、燕麥或青豆；每日進食2份水果及3份蔬菜；每日飲用6至8杯流質飲品（每杯240毫升）。另外，考生應避免吃加工食品，避免飲用咖啡因的飲料，如咖啡、茶或可樂，亦應避免飲酒。
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