楊潮凱宣布太太第二胎BB性別　笑指女兒快做家姐：希望佢地會相親相愛

▲ 楊潮凱公布太太懷第二胎的BB性別。

現年39歲的楊潮凱出名是愛妻號兼好爸爸，他在2013年12月20日與交往11年的圈外初戀女朋友江玉儀結婚。在2018年，楊潮凱太太誕下女兒Catharine，升呢成父母。有女萬事足，潮凱更不時上載與女兒的合照，十分溫馨。

在今年2月19日，楊潮凱於個人社交平台上載超聲波掃描圖，宣布太太有喜，二人將做爸爸媽媽。

離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係 直言決定離開不易：但相信是最好的時間

當時，他未有公布BB性別，今日終於開估，他上載與女兒及正懷孕的太太合照，寫道：

終於可以同大家講喇🥰🎉

我家將會迎接一位新成員，

而這位成員係Baby……

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Boy👶🏻Ⓜ️🩵 🎉🥳🍾🎊👏🏻 我地而家湊夠個「好」字喇！Yeah!🥰 多謝大家的祝福

好期待見到細佬仔呀😘

特別係CatharineBB

每日都在計住仲有幾多日可以見到細佬仔😂

希望佢地會相親相愛啦

👨🏻👩🏻👧🏻👶🏻

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