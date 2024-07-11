  • 31°C
香港時間 : 2024711日 (四) 18:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

楊潮凱宣布太太第二胎BB性別　笑指女兒快做家姐：希望佢地會相親相愛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

楊潮凱公布太太懷第二胎的BB性別。

現年39歲的楊潮凱出名是愛妻號兼好爸爸，他在2013年12月20日與交往11年的圈外初戀女朋友江玉儀結婚。在2018年，楊潮凱太太誕下女兒Catharine，升呢成父母。有女萬事足，潮凱更不時上載與女兒的合照，十分溫馨。

在今年2月19日，楊潮凱於個人社交平台上載超聲波掃描圖，宣布太太有喜，二人將做爸爸媽媽。

離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間

當時，他未有公布BB性別，今日終於開估，他上載與女兒及正懷孕的太太合照，寫道：

終於可以同大家講喇🥰🎉
我家將會迎接一位新成員，
而這位成員係Baby……
.
.
.
.
.
.
Boy👶🏻Ⓜ️🩵

🎉🥳🍾🎊👏🏻

我地而家湊夠個「好」字喇！Yeah!🥰

多謝大家的祝福
好期待見到細佬仔呀😘
特別係CatharineBB
每日都在計住仲有幾多日可以見到細佬仔😂
希望佢地會相親相愛啦
👨🏻👩🏻👧🏻👶🏻

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

楊潮凱宣布太太有喜　再做爸爸：辛苦你喇老婆永遠愛你
14:52 2024/02/19
楊潮凱宣布太太有喜　再做爸爸：辛苦你喇老婆永遠愛你
離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間
12:49 2024/05/31
離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間
源生罪丨吳卓羲到港九多家戲院謝票　Dear Jane成員Tim驚喜現身即場唱主題曲
13:24 2024/01/22
源生罪丨吳卓羲到港九多家戲院謝票　Dear Jane成員Tim驚喜現身即場唱主題曲

你可能感興趣

楊潮凱宣布太太有喜　再做爸爸：辛苦你喇老婆永遠愛你
14:52 2024/02/19
楊潮凱宣布太太有喜　再做爸爸：辛苦你喇老婆永遠愛你
離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間
12:49 2024/05/31
離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間
源生罪丨吳卓羲到港九多家戲院謝票　Dear Jane成員Tim驚喜現身即場唱主題曲
13:24 2024/01/22
源生罪丨吳卓羲到港九多家戲院謝票　Dear Jane成員Tim驚喜現身即場唱主題曲
楊潮凱 娛樂人物職業 演員 TVB

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物