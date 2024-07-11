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親子遊注意｜行李帶1綁法超危險　地勤警告：會癱瘓機場【附建議綁法】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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地勤警告行李帶1個綁法有機會癱瘓機場。

【旅行貼士/行李箱/行李帶/親子遊/機場】踏入暑假，不少人都會拖著行李箱外出旅遊，有人為了穩固行李箱和提高識別度，都會綁上行李帶，但有地勤人員就建議不要使用行李帶，原因是行李帶鬆脫時，有機會讓行李滾帶故障，導致整個機場也癱瘓。

行李帶用法｜行李帶鬆脫險致機場癱瘓

近日，有地勤人員在社交平台Threads上發文，強調「能不用就不要用行李束帶」，若要使用的話，必須要將行李帶穿過把手，不要以綁緊了事。另外，她亦再三強調一點「行李束帶請穿過把手」。

能不用就不要用行李束帶，真的要用就請穿過把手，不要再說什麼我有綁緊這種話，謝謝！

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她解釋，若行李帶鬆脫，會影響行李輸送帶的運作，小問題就只浪費了1條行李帶，嚴重的話會讓行李滾帶故障，一旦故障，整個機場也有機會癱瘓。

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

行李帶用法｜同行感共鳴：危害機場設備

帖文一出，引來不少同行留言，表示「我現在上班去機場，看到旅客的束帶很鬆，都想上前說這樣其實很危險！對我們的設備也危險」、「行李帶不是因為怕行李被摔破爆開嗎? 不穿過把手拉緊是要怎麼綁，真的當裝飾嗎？ 」、「看到一堆人用束帶不穿過手把，我也不知道在幹嘛」。

另外，也有網民表示「長知識」，以後會改掉使用行李帶的習慣，「謝謝告知，我都會在袋子上綁東西標示，以後要改掉了」、「直接呼籲不要用就好了。要辨識，可以自己在上面貼紙，畫畫」。

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