47人初選案｜區諾軒撰信替岑子杰求情　余慧明稱錯在太愛香港官指無悔意

▲ 余慧明。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，岑子杰及余慧明今（11日）求情。認罪被告區諾軒為岑子杰寫信求情，提到岑在協調會議反對無差別否決預算案，對九龍西沒達成該共識有決定性作用。余的求情信指，她認為在既定制度中求變沒有做錯，也許她錯在太愛香港。法官指余是發表政治言論，沒有悔意，阻止大律師繼續讀信。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

認罪的岑子杰及審訊後被定罪的余慧明今求情，代表岑子杰求情的大律師郭憬憲指，岑在2018年至2020年任民陣召集人，並引述認罪被告區諾軒為岑撰寫的求情信，區冀法庭施以仁慈，稱岑在協調會議反對無差別否決預算案，對九龍西選區沒達成該共識有決定性作用。辯方指岑的參與度較其他人低。

辯方續指，在2012年因協助組織及參與非法集會被判罰款，岑已從錯誤中學習。從區的求情信可見，岑不認同暴力，願與警方合作。法官指案底距今逾10年，不影響量刑。

余慧明的大律師石書銘求情指，余任職註冊護士多年，其後有感前線崗位貢獻有限，轉職醫療信息管理助理主任，希望幫助更多病人，2019年疫情令余覺醒，有意參政。余將面對紀律聆訊，恐無法再擔任護士。

辯方指，余向來倡議的是轉變，她相信按《基本法》運用否決權是合法手段。余在謀劃中獨自行事，沒有出席協調會議，屬於「其他參加者」。

石讀出余的求情信，余稱一切源於2019年反修例運動，當年過百萬香港人和平上街，可惜政府沒有聆聽民意，觸發街頭示威。在今日，政府視那些群眾為暴徒，視運動為「黑暴」。

余認為政府會無視市民訴求，不願見到更多人受傷和被捕，加上政府未能及時阻止新冠病毒爆發，故她希望進入政治體制，參選立法會爭加議價能力，改變僵局，她卻因此被指控為顛覆國家政權，在其他民主國家聞所未聞。

余稱，雙普選是《基本法》所承諾的事，若政府視落實23條為憲制責任，難道雙普選就不是嗎？余認為，藉投票在既定制度中求變沒有做錯，唯一的錯也許是錯在太愛香港。

法官陳慶偉打斷陳詞，指余是藉信件發表政治言論而非求情，不見余的悔意。石指余表達了她犯案的原因。法官李運騰則稱，這些內容無助減刑。石最終沒有繼續讀出餘下內容，法官稱已閱畢信件。

被告何啟明、黃碧雲、余慧明、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、岑敖暉以及王百羽9人已完成求情，法庭將於7月30日聽取朱凱廸、尹兆堅等8人的求情。

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