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飲食攻略｜抗癌權威醫生推薦　8大抗癌防癌飲食法　可減3成復發率 晚期病人都有效

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 22 分鐘前

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【癌症/防癌/抗癌/抗癌權威醫生/抗癌防癌飲食法/抑制癌細胞食物/癌症復發率/末期癌症患者/癌細胞消失/済陽高穂/濟陽式癌症飲食法】想預防癌症其實好簡單，只要從飲食著手就可以抑制癌細胞。日本有位癌症醫生提出了一種有效抗癌防癌的飲食方法，只要遵守8大原則，攝取有效抑制癌細胞的食物，就算是末期癌症患者都見效，甚至可以降低癌症復發率達30%。

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Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

濟陽式癌症飲食法

日本癌症外科權威醫生済陽高穂於2015年出版《天天這樣吃，讓癌細胞消失：癌症被治癒的人都吃這些，日本抗癌權威八大飲食法，轉移、復發、癌末通通都有救》一書，當中提出了一個名為「濟陽式飲食療法」的抗癌防癌飲食方法，只要徹底遵行8大原則，多攝取特定有助控制癌細胞的食物，就能把癌症復發率由一般30至40%，降至10%以下，甚至標榜對末期癌症也有一定治療效果。

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原則1－限制鹽分攝取：鹽分或多或少都會損害多胃黏膜，有機會引發胃癌，而攝取過量亦會導致體內鈉和鉀含量失衡，造成細胞代謝混亂，增加罹患所有癌症之風險。

  • 醫生建議，盡量減少攝取鹽分，或改以少量使用低鈉鹽或低鹽醬油作調味；針對癌症患者，每日鹽分攝取量約為2至3克，相當於1/2茶匙的食鹽、1.2茶匙醬油，或3茶匙烏醋。

原則2－限制動物性脂肪及蛋白質攝取量：攝取過量動物性蛋白質或會導致動脈硬化，令癌細胞不受控制。

  • 醫生建議，每日可吃1隻雞蛋和約30克雞肉，但雞肉要先去除油脂含量較高的雞皮；另外亦可吃白肉魚類如比目魚（鰨沙魚）、鱈魚、三文魚等，但避免進食容易氧化的藍鰭吞拿魚、鰹魚等紅肉魚；此外，建議完全禁食哺乳類動物的肉，直到癌症體質改善到一定程度為止。

原則3－攝取大量蔬果：新鮮蔬果富含酵素、維他命，及多酚、類黃酮、花青素等植化素，有助抗氧化、消除體內自由基、抑制癌細胞，而酵素對於促進各種代謝非常重要，包括營養的消化與吸收。

  • 醫生建議，可挑選有機或低農藥的蔬果，而由於酵素和維他命均容易在烹調及加熱過程中受破壞，故生食為佳，或可榨成蔬果汁在20分鐘內喝完，有效對抗活性氧。

原則4－多吃玄米／胚芽米／薯類／豆類：穀物的胚芽部分富含維他命B雜、維他命E及抗氧化物，有助預防細胞老化或癌變，通知含有有助調整腸道環境的膳食纖維；豆類、芋頭及薯類則蘊含大豆異黃酮及維他命，有助避免癌症惡化。

原則5－多吃乳酪／海藻／菇類：乳酪有助增加體內好菌數量、減少壞菌、強化腸道免疫系統；而菇類所含的β葡聚醣，和海藻所含褐藻醣膠，均有助提升免疫力。

  • 醫生建議，癌症患者每日至少攝取300克無糖乳酪，但乳癌或卵巢癌患者以外。

原則6－多吃檸檬／蜂蜜／啤酒酵母：檸檬富含檸檬酸、維他命及多酚，具抗癌作用；蜂蜜含有多種維他命及礦物質，同時含有有助增強免疫功能的花粉；啤酒酵母菌則含有優質胺基酸，有助抑制癌細胞。

  • 醫生建議，每天至少吃2個檸檬，先浸泡在水中一晚有助去除農藥；每天亦要食2湯匙蜂蜜，加入在乳酪、檸檬汁或蔬果汁當中飲用效果更佳。

原則7－選用植物油：植物油擁有較少飽和脂肪酸、較多不飽和脂肪酸，有助促進代謝、避免壞膽固醇堆積；惟需注意部分植物油經加熱後會氧化，反而產生大量活性氧等，提高罹患癌症之風險。

  • 醫生建議，烹調時可使用不易氧化的橄欖油、芝麻油或菜籽油，而不需加熱的食物則可使用紫蘇油、荏胡麻油或亞麻籽油。

原則8－飲用天然水：天然水含有氯氣，有助增加體內的活性氧。

  • 醫生建議，由於水喉水不宜直接飲用，故可購買樽裝天然礦泉水飲用。

同場加映：

飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成

10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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