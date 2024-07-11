  • 29°C
香港時間 : 2024711日 (四) 16:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高質量發展研討會｜香港經濟日報集團主席馮紹波︰香港機遇大於挑戰　總結企業三點成功之道

政治

撰文： 黃慧日

發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

馮紹波表示，香港雖然面對好多挑戰，但香港人出名靈活變通。（曾耀輝攝）

香港經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波表示，同意特首李家超所言，香港雖然面對好多挑戰，但香港人出名靈活變通；香港機遇、挑戰並存，但機遇大於挑戰。馮紹波認為，外圍下半年料會減息，國家今年5%經濟增長應沒有問題，中央惠港措施，相信亦陸續有來。

點擊圖片放大
+5
+4

   
馮紹波今天出席香港經濟日報 （00423） 舉辦「高質量發展　提升港優勢」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮，他致辭時表示，國家正大力發展新質生產力，走向高質量，這也是香港未來發展的大勢。

他指出，過去12個月，是艱難的一年，利息高企，做生意借貸成本增加；個人樓按，幾年前最低1.4厘，現今4.1厘，影響消費。內地經濟復甦不平衡，樓市長期不振，外來資金未有興趣入市，港股在一萬七千至一萬八千點之間上落，IPO遠遠未恢復。港人外遊消費多於遊客來港消費；以前香港是飲食天堂，現在不少人卻北上飲食；以前香港是購物天堂，現在很多人網購、或去日本、深圳購物。

馮兆波：三個正面因素正逐步顯現

但他認為，港人和企業出名靈活變通，同意特首所言，今天的香港，機遇和挑戰並存，但機遇大於挑戰。當中有3個正面因素正逐步顯現︰

１、美國近月個人消費指數走低，核心個人消費支出物價指數PCE 增幅2.6%，估計美國聯儲局下半年會減息；

２、國家的樓市，雖然可能明年才能跌定，但製造業PMI持續上升，今年5%經濟增長應沒有問題；而且，中央惠港措施，相信陸續有來。幾天前，特首也到四川，揀選來港的熊貓，鏡頭前笑得開心、 陽光燦爛，港人都感受到這份喜悅；

３、香港政府在李家超特首領導之下，全力拼經濟、惠民生。當然，推行經濟政策，好似種植物，要淋水、施肥，要一段時間才能開花結果，要等一等。最重要是，香港這艘船，方向正確，能夠破浪前行，向目標邁進。

對於推動高質量發展，馮紹波表示，必須重視科技、人才、創新。作為企業，傳統優勢不會一直維持不變，「金字招牌」也不是一成不變；要提升優勢，持續增長，總結出色及成功的企業，都有以下三點，值得學習︰

１、心態致勝︰要有創新精神，要有肯拼搏、爭勝的熱誠；要虛心，要每日都做到比上日好，明天做得比今天好；

２、人才取勝︰幾乎所有成功企業，都重視招攬、培育、挽留人才，人才已成為每家企業的重大挑戰；

３、優質決勝︰市場有太多產品、服務，企業要聚焦，做出客戶喜愛的獨特質素，才能脫穎而出。

港不宜推「價廉物美」策略 須靠「優質取勝」

他認為，香港現在已成為高收入地區，人均收入已超越英國、法國等發達國家，不宜推「價廉物美」的策略，惟有靠「優質取勝」，才能生存。面對世界大變局，香港有好的領導、眾多優秀企業、勤奮的香港人，香港一定能夠成功應對挑戰，逆風騰飛！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

大熊貓訪港｜李家超：選定一對成年5至8歲大熊貓　爭取10月1日抵港
10:55 2024/07/09
大熊貓訪港｜李家超：選定一對成年5至8歲大熊貓　爭取10月1日抵港
RCEP︱續爭取成員國支持　李家超：香港加入將有助推動區域合作
15:44 2024/07/10
RCEP︱續爭取成員國支持　李家超：香港加入將有助推動區域合作
高質量發展研討會｜李家超：環球經濟重心正東移 香港將可從中獲益
今日 14:13
高質量發展研討會｜李家超：環球經濟重心正東移 香港將可從中獲益

你可能感興趣

大熊貓訪港｜李家超：選定一對成年5至8歲大熊貓　爭取10月1日抵港
10:55 2024/07/09
大熊貓訪港｜李家超：選定一對成年5至8歲大熊貓　爭取10月1日抵港
RCEP︱續爭取成員國支持　李家超：香港加入將有助推動區域合作
15:44 2024/07/10
RCEP︱續爭取成員國支持　李家超：香港加入將有助推動區域合作
高質量發展研討會｜李家超：環球經濟重心正東移 香港將可從中獲益
今日 14:13
高質量發展研討會｜李家超：環球經濟重心正東移 香港將可從中獲益
IPO 減息 香港經濟日報 香港 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物