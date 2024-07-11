高質量發展研討會｜香港經濟日報集團主席馮紹波︰香港機遇大於挑戰　總結企業三點成功之道

▲ 馮紹波表示，香港雖然面對好多挑戰，但香港人出名靈活變通。（曾耀輝攝）

香港經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波表示，同意特首李家超所言，香港雖然面對好多挑戰，但香港人出名靈活變通；香港機遇、挑戰並存，但機遇大於挑戰。馮紹波認為，外圍下半年料會減息，國家今年5%經濟增長應沒有問題，中央惠港措施，相信亦陸續有來。

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馮紹波今天出席香港經濟日報 （00423） 舉辦「高質量發展 提升港優勢」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮，他致辭時表示，國家正大力發展新質生產力，走向高質量，這也是香港未來發展的大勢。

他指出，過去12個月，是艱難的一年，利息高企，做生意借貸成本增加；個人樓按，幾年前最低1.4厘，現今4.1厘，影響消費。內地經濟復甦不平衡，樓市長期不振，外來資金未有興趣入市，港股在一萬七千至一萬八千點之間上落，IPO遠遠未恢復。港人外遊消費多於遊客來港消費；以前香港是飲食天堂，現在不少人卻北上飲食；以前香港是購物天堂，現在很多人網購、或去日本、深圳購物。

馮兆波：三個正面因素正逐步顯現

但他認為，港人和企業出名靈活變通，同意特首所言，今天的香港，機遇和挑戰並存，但機遇大於挑戰。當中有3個正面因素正逐步顯現︰

１、美國近月個人消費指數走低，核心個人消費支出物價指數PCE 增幅2.6%，估計美國聯儲局下半年會減息； ２、國家的樓市，雖然可能明年才能跌定，但製造業PMI持續上升，今年5%經濟增長應沒有問題；而且，中央惠港措施，相信陸續有來。幾天前，特首也到四川，揀選來港的熊貓，鏡頭前笑得開心、 陽光燦爛，港人都感受到這份喜悅； ３、香港政府在李家超特首領導之下，全力拼經濟、惠民生。當然，推行經濟政策，好似種植物，要淋水、施肥，要一段時間才能開花結果，要等一等。最重要是，香港這艘船，方向正確，能夠破浪前行，向目標邁進。

對於推動高質量發展，馮紹波表示，必須重視科技、人才、創新。作為企業，傳統優勢不會一直維持不變，「金字招牌」也不是一成不變；要提升優勢，持續增長，總結出色及成功的企業，都有以下三點，值得學習︰

１、心態致勝︰要有創新精神，要有肯拼搏、爭勝的熱誠；要虛心，要每日都做到比上日好，明天做得比今天好； ２、人才取勝︰幾乎所有成功企業，都重視招攬、培育、挽留人才，人才已成為每家企業的重大挑戰； ３、優質決勝︰市場有太多產品、服務，企業要聚焦，做出客戶喜愛的獨特質素，才能脫穎而出。

港不宜推「價廉物美」策略 須靠「優質取勝」

他認為，香港現在已成為高收入地區，人均收入已超越英國、法國等發達國家，不宜推「價廉物美」的策略，惟有靠「優質取勝」，才能生存。面對世界大變局，香港有好的領導、眾多優秀企業、勤奮的香港人，香港一定能夠成功應對挑戰，逆風騰飛！

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