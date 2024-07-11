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升中派位2024｜新油天3位男生成網絡熱話 香港航空尋人送機票請全家人去旅行

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港航空送機票，請3位男生去旅行。

2024年升中派位7月9日放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）3位接受訪問的男生，連日來成為全城熱話。香港航空發出尋人啓示，並指想為3位男生送出機票以作努力讀書的獎勵，請3位男生全家人去旅行。

香港航空發出尋人啓示，指為了獎勵3位努力讀書的同學仔送出免費機票，請3位男生及全家人免費去旅行，希望為他們製造快樂回憶。

雖然讀書講辛苦真係談唔上，但我哋香港航空都想獎勵吓三位咁努力嘅同學仔，為你哋送上機票，請你哋一家去旅行！如果係你地本人或家長們見倒哩個 Post，記住儘快 Inbox 聯絡小編， 小編就會為你哋安排架喇，各界人士都麻煩幫個手通知佢哋啦！

讀書係你哋嘅本份，為你哋製造快樂回憶都係我哋本份！

香港航空更表示，除了免費送機票，更包20kg寄艙行李及7kg手提行李，且機場稅及燃油附加費全免。

油蔴地天主教小學（海泓道）3位受訪男生的詳細報道，立即點擊新油天男生聽同學官腔受訪O嘴爆紅 男生背景大公開

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