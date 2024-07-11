理大暴動｜涉理大暴動遭警方重新拘捕　教師學生等5人提堂8.1區院再訊

▲ 涉理大暴動遭警方重新拘捕，教師學生等5人提堂8.1區院再訊。（資料圖片）

5名男子涉於2019年11月參與理大暴動，警方於2024年6月重新拘捕5人，起訴他們暴動及刑事毁壞罪。案件今（11日）於九龍城裁判法院提堂。控方呈上轉介文件，表示案件將排期於8月1日在區院再訊，除28歲無業男外，裁判官批准其餘被告准以現金5萬元等條件保釋。

5名男被告依次為張頌堯（23歲，報稱學生）、張展銘（28歲，報稱無業）、陳俊僖（21歲，報稱地盤工人）、陳沅銘（31歲，報稱中學教師）及黎駿杰（24歲，報稱學生），5人同被控1項暴動罪，黎另被控1項刑事毁壞罪。控罪指，5人於2019年11月14日至20日，在香港理工大學連同其他人參與暴動。

黎駿杰另被控於或約於2019年11月19日，在理工大學，無合法辯解而摧毀或損壞屬於該香港理工大學的財產，即連接該香港理工大學李嘉誠樓M座7樓712室的門及牆壁，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

各被告暫毋須答辯，控方呈上轉介文件，表示案件將於區域法院處理。除張展銘外，其餘被告均申請保釋，控方不反對保釋。案件排期至8月1日於區院再訊，除張展銘外，裁判官批准其餘被告以現金5萬元保釋，其間不得離港，需交出旅遊證件、每周到警署報到，以及居住在報稱地址。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】