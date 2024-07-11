香港旅遊｜旅發局向過夜客派50萬份優惠券　夥韓國型男拍片宣傳盛夏旅遊

▲ （旅發局提供）

香港旅遊發展局今起（11日）向訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，每份包含交通觀光、零售及餐飲三款優惠券各一張，每份價值最高可逾港幣500元。旅客可在參與活動的超過200間本地酒店辦理入住時，或到旅發局指定專櫃免費領取，包括香港國際機場、香港西九龍站、海港城及時代廣場專櫃，其中時代廣場專櫃將於7月15日投入服務。每名過夜旅客限取一份，領取是須出示旅遊證件正本，並憑住宿訂單，或來回機票、火車、巴士或船票，證明在港逗留一晚或以上。

「夏日三重禮」詳情：

旅發局指，在「香港．樂在當夏」推廣活動下，已針對多個主要客源市場，透過不同宣傳方法及渠道， 展示香港仲夏氛圍﹑精彩活動﹑旅遊好去處等，吸引更多年輕及家庭旅客來港。在內地市場宣傳方面，旅發局與智慧手機品牌小米公司合作，在小米智能電視及手機專區等展示「香港．樂在當夏」宣傳廣告，預計可觸及全國超過1億受眾； 並聯手啟動小米影像「2024 小米徠卡影像大賽．香港季」人文主題特別攝影活動， 透過手機攝影藝術，鼓勵廣大用戶記錄和分享他們眼中的香港故事。 此外，旅發局亦重點於新增的10個「個人遊」城市和8個「5小時高鐵圈」 城市加強宣傳，向內地旅客多角度展現香港的文旅魅力，吸引更多首次訪港的旅客，期望把香港打造成為內地旅客歡度暑假的最佳亞洲旅遊目的地。同時在上海等較熱門的內地自由行市場的繁華街區的觀光車車身上，添置展示香港精彩的夏日主題裝飾，營造活力氣氛，擴大宣傳效果。

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至於韓國，旅發局製作了夏日宣傳短片展示香港的戶外體驗， 包括陽光海灘、島嶼探索、郊野徒步等戶外活動。短片以3名南韓年輕型男踏上青春活力的香港之旅為主題，呈現香港獨特的自然景致。宣傳短片將上載至旅發局南韓Discover Hong Kong 官方網站、社交媒體平台；亦在首爾部分地鐵站投放，增強宣傳效果。與此同時，旅發局在南韓受年輕人追捧的熱門景點聖水洞打造香港夏日風情壁畫，邀請旅客打卡互動。

另外，在日本方面，旅發局將會邀請兩名日本人氣旅遊KOL來港，拍攝旅遊影片，重點介紹「夏日三重禮」的內容﹑如何享用優惠等，亦會推介全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展的不同活動，以及香港的美食，他們會將影片上載至社交媒體平台，分享予更多旅客，吸引他們訪港。旅發局同時在東南亞市場推出全新宣傳項目，為旅客策劃一份香港隱藏好去處清單，一探香港的飲食、大自然、娛樂及文化體驗，解鎖香港隱藏玩法。其中，旅發局邀請了逾30名來自新加坡、印尼、泰國、馬來西亞和菲律賓的旅遊媒體赴港，遊覽荔枝窩、坪洲、梅窩及慈山寺等城市秘境，盡顯「香港無處不旅遊」的體驗。旅發局並透過邀請人氣KOL訪港﹑投放線上廣告等方式，推廣香港夏日的景點和精彩活動。

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此外，旅發局與「100%多啦A夢&FRIENDS」活動展覽主辦單位、創意品牌 AllRightsReserved (ARR)合作，由即日起至下月8日，呈獻限定活動「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門在香港，10道逾2米高、1：1原大尺寸的多啦 A 夢法寶「隨意門」遍佈香港島及九龍，每道隨意門都凸顯出不同香港景點標誌， 誠邀旅客市民遊走香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框蹤影打卡及換領限量紀念品。「隨意門」出沒地點包括，香港藝術館（前方藝術廣場）﹑山頂凌霄閣﹑觀塘海濱 花園﹑中環閣麟街（近荷李活道）﹑中環碼頭﹑中環遮打花園﹑西九文化區（藝術公園秘密花 園）﹑廟街（榕樹頭）﹑灣仔「水上運動及康樂主題區」﹑元創方。

而為方便旅客及市民計劃活動行程， 旅發局於官方網站特設「100%多啦 A 夢&FRIENDS」活動專頁，提供多啦A夢相關展覽及活動資訊，包括遍佈全港的10道隨意門擺放詳情及換領紀念品攻略；「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展入場須知；以及暫定7月20日舉行的多啦 A 夢無人機匯演。

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