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中一書價︱家長稱教科書每年改版加價負擔重　料升中開支達近萬元

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有準中一生家長取得書單後，隨即到書局購買教科書。（梁偉榮攝）

中一書價創新高，今年有中學中一書單總價已突破6,000元。有準中一生家長認為升中書費昂貴，考慮日後購買二手書；亦有家長預算花1萬元支付買書、校服及補習等升中開支。有書商指，書價上升，惟市道差、不看好生意，加上家長趨向經學校訂書，「以前未放榜已經排哂隊」情況不再。

中一新生今（11日）起可到獲派中學註冊，準中一生家長何小姐收獲書單後隨即到書局買書，她指已花近5,000元應付有關開支，坦言「年年改版，年年加價，負擔都幾貴」，但「改版改嘅嘢好少」，不過亦無意買舊書，因「衛生問題」、「畫到花晒，小朋友會無心機睇」。她又指，會為女兒安排補習預習科學及地理等新學科，有助她做好準備，適應上「無咁慌張，個心定啲」，強調「唔係要佢識晒所有嘢」，並預料買書、校服及補習等升中開支達近萬元，但已有心理準備花費多、尚可接受及理解。她又指，目前尚欠10本書，有機會待開學後才可取書。

來自內地的準中一生家長顏小姐稱，升中後書費昂貴，需花費逾5,000元，然而小學階段僅需逾1,000元，亦比內地升學來得貴，因當地學校會免費提供教科書，購買練習冊亦只需20至30元。但她指，由於女兒剛入學未認識到其他年級學生，日後會再考慮為個別學科如音樂科，購買二手書省錢。她又指，現時尚欠8本書，主要涉及英文科。

天利行書局助理總經理楊次濂表示，本年書價上升，惟幅度仍未能追上通脹，並稱近月「零售好弱」、市道差且不太理想，同時在書局減少下，學生及家長趨向經由學校訂購課本，故對生意不太樂觀。他亦表示，會持「保守」態度、按訂購量採購教科書，「攞得多又早找數，風險高」，故不敢預先估計到場購書人數，並慨嘆「以前未放榜已經排晒隊，無咗呢啲氣氛」，現時營運門市比較「輕鬆」。

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政府新學年起將2,500元學生津貼推展至私立學校及幼稚園，涵蓋本地所有學校，家長可於9月指定期內經「智方便」平台或以紙本遞交申請，一般約6周後會逐步發放津貼。

記者：梁凱婷

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