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暑假好去處｜動漫電玩節25 周年 匯聚潮玩大師親臨香港見粉絲

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 20 分鐘前

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第25 屆香港動漫電玩節 2024將於7月26 日起一連五日假香港會議展覽中心1號展覽廳開鑼。(彭大偉攝)

每年暑假，書展和動漫節都會相繼於灣仔會展盛大舉行。而「第 25 屆香港動漫電玩節 2024」就尚餘兩星期就會正式開鑼，今年適逢動漫電玩節 25 周年，這場矚目國際的盛事將繼續以香港為據點，精心籌劃出更多精彩活動，讓動漫迷過足癮。大會日前就率先預告本屆參展商的重點產品，並推介各項不容錯過的特色活動及比賽。

超過142家參展商

今年展場總面積達19,890平方米，參展商有逾142家，展位數量為650個，同人區的攤位數更達270格。而獲動漫迷高度關注的知名參展商如HOT TOYS、微影、猿創作、HK3C Toys等都已準備就緒。

動漫迷準備「荷包大出血」，知名參展商如HOT TOYS、微影、猿創作、HK3C Toys等已一一準備就緒。(彭大偉攝)

當中Hot Toys將全力策動「Hot Toys 大型珍藏人偶展覽」，以佔地超過2000平方呎展位，首度展示兩款預熱產品，當中包括1:6比例，限量600套的鐵甲奇俠Mark III（電鍍紅銀色版）合金珍藏人偶，以及限量350套的《X-Men》狼人（Brown Suit）1/6比例可動人偶，Hot Toys將陸續公佈重量級「會場首賣」現貨及預訂珍藏版人偶的發售詳情，包括一系列「動漫節首發」COSBABY迷你珍藏人偶、COSBI盲盒迷你人偶，以及年度鉅獻《死侍與狼人》必買獨家精品。

本年精彩焦點包括大受歡迎的虛擬偶像見面會，今屆邀請了海外人氣 Vtuber， hololive 的桃鈴音音在動漫節與一眾粉絲見面，是 hololive 首次香港活動，場面必然墟冚。

而香港玄幻武俠小說家黃易名著《覆雨翻雲》的漫畫版，將於香港動漫電玩節率先登場，由香港著名漫畫家馬榮成監製、邱福龍兵器監修、新世代漫畫家鄺志傑作主筆，本地畫壇巨匠聯手，勢必再創港漫經典！動漫電玩節亦將推出《覆雨翻雲》會場特別版及7吋覆雨劍小兵器，限量1000套，會場首發，售完即止！

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加入大量海外元素

本屆香港動漫電玩節的「潮巨匠藝術玩具展」雲集33位來自中國、法國、印尼、日本、韓國、馬來西亞、南美洲、台灣、泰國的知名海外潮玩設計師遠道來港，坐鎮會場與粉絲們見面、粉絲可找設計師於獨有的收藏咭上簽名，機會難逢。

而亞太區 Cosplay 嘉年華邀請來自世界各地的 Cosplayer演出，今年特別邀請到以下嘉賓西班牙 Cosplay背包客「Clow」和「Ele」，泰國明星級Cosplayer 「THAMES」和JasperZ，台灣國際賽事得主小都和小白，韓國 Cosplay 美女組合Cosis，以及日本知名 Cosplayer宮本彩希和Elli。他們將於「亞太區 Cosplay 嘉年華」登台表演。同場更設有「名師簽名舞台」，粉絲可近距離見到偶像。

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Avantgardey任舞動大使

大會今年特意請來著名排舞師 Sunny Wong 度身訂製屬於香港電玩動漫節的專屬舞步，一班 Dancers以Cosplay造型拍攝今年的廣告，為活動注入不少活力，炒熱氣氛。

此外，大會更特別邀請來自日本的人氣舞蹈團隊Avantgardey成為香港動漫電玩節舞動大使，為ACGHK 香港電玩動漫節25週年帶來了驚艷的編舞表演！Avantgardey 以其獨特的創意和精湛的舞技在會展內拍攝，盡情釋放其專業神髓。

第 25 屆香港動漫電玩節
日期：2024年7月26日至7月30日（星期五至星期二）
時間：每日10am - 9pm（7月30日8pm閉館）
地點：香港會議展覽中心一號展覽廳

門票：$20（小童門票） / $42（一般門票） / $150（潮巨匠「玩具放暑假」閃咭珍藏門票） / $300（3回特快入場券）。
實體門票（只限一般門票）：7月15日起於指定7-11便利店及OK便利店預售，現場不設售票處，須預先購買門票。

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