強制舉報虐兒｜立法會三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》　議員激辯需否「加辣」

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（彭大偉攝）

立法會今日以79票贊成、0票反對、1票棄權下，三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，包括教師、社工等，政府建議違例最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元。

最終棄權的實政圓桌田北辰提出修正案，將最高刑罰提高至監禁一年，不過大部分議員支持政府修正案，僅新方向張欣宇、法律界林新強及建測規園界謝偉銓投棄權票。在席的田北辰原擬投反對票，但未成功參與投票，立法會主席梁君彥稱會紀錄在案。

二讀辯論歷時約5小時，38位議員發言，不過，在討論田北辰修正案時，多位議員就應否「加辣」出現罕有激辯，最終條例草案由早上9時辯論至下午近4時方三讀通過。田北辰形容是「愛國者治港下，首次有激烈辯論的會議，值回票價。」

田北辰認為，政府所建議的罰則太輕，法庭判刑傾向「從寬不從嚴」，最終刑罰會欠缺阻嚇力，因此有需要調高，「我不希望今日條例通過後真的再出事，發生人神共憤的虐待兒童個案後，發現有專業人士知情不報，最後法庭真的判了兩天，那時候又有社會聲音，為甚麼立法會當時通過法例，完全沒有阻嚇力。」

勞福局局長孫玉菡認為今次通過法例，對保護兒童方面跨出重要一步，政府會爭分奪秒，在未來18個月準備期做好準備工作，承諾政府的最終指導原則都是以保護兒童的福祉為最大考量點。

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