超市大搜查｜營養師拆解即食麵常見添加劑　推介13款較健康即食麵

▲ 營養師拆解即食麵常見添加劑，推介13款較健康即食麵。

【即食麵／添加劑／酸度調節劑／抗氧化劑／增味劑／味精／心血管疾病／卡路里／低鈉／超市大搜查】即食麵方便又美味，是不少家庭常備的「儲量」，惟市面上的即食麵含有多種添加劑，且含鈉量或卡路里較高，不宜多食。為此，TOPick檢視了市面上42款即食麵，邀請Fit Fit Food Miss JC營養師拆解即食麵常見添加劑，並推介較健康的即食麵，大家選購時可以多加留意。

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E339或339

營養師JC表示，E339和339同樣是食物添加劑國際編碼，用作為酸度調節劑。美國FDA批准E339作為一般食物添加劑使用，所以一般人食用屬於安全，不會有問題。不過，患有腎病的人士需要避免，因為會無法排走多餘的磷酸，進一步產生健康問題。

增味劑E621或621

JC續指，研究顯示有少量人士食完味精後會出現頭痛、皮膚痕癢等問題，不少人直接將這些徵狀稱為「味精過敏症候群」。但在目前的臨床研究中，味精需要透過直接進食至極高劑量才會引起不適，而進食有添加味精的食物時，都有不一致的結果出現，因此學者傾向認為，尚未有足夠證據確立「味精過敏」此病症。

不過，味精仍然是鹽份的一種，過量攝取仍然會增加心血管疾病和其他慢性病的風險，因此進食多味精的食物後，記得要多喝水。

抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT）

E320或稱BHA，E321或稱BHT，是針對即食麵油份的防腐劑，原理是防止油份氧化令食品的味道改變及變質。JC指，研究顯示，當攝取高劑量的BHA和BHT時，會影響人體的荷爾蒙分泌，甚至會增加癌症風險。

不過，一般來説添加到即食麵的劑量不多，只要有節制地食，例如一星期僅僅吃1次，便不用擔心攝取太多。若自己煮食的時候想讓食物保存得更久，可以考慮加入維它命E，不少穀物製作公司亦開始減少使用E320和E321，轉而使用維它命E，同樣有保鮮的效果。

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健康進食貼士

⁠只要選擇正確，再額外DIY加料的話，即食麵都可以食得健康。JC表示，現時市面上除了即食麵，亦有不少即食米粉，油份相對低很多。其次即食麵的問題是缺乏蛋白質和纖維，吃完也沒甚麽飽足感，如果可以另外加入一些即食雞胸，叮熟或烚熟一些深綠葉蔬菜，整體營養價值便會提升很多。

另外，調味料的鹽份的確會增加心血管疾病和其他慢性病的風險，亦會引致水腫，可以不喝即食麵的湯，以及吃完後多喝水，便可以幫助腎臟排走多餘的鹽份。

13款較健康即食麵

營養師JC還分享了13款較健康即食麵：

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