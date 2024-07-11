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舊書回收｜宣明會荃灣義賣$10一本　漫畫小說旅遊消閒書都有

社會

發布時間： 39 分鐘前

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舊書回收宣明會於荃灣舉行義賣。

【舊書回收／宣明會／荃灣／荃新天地／義賣／漫畫／小說／旅遊／消閒書】香港世界宣明會表示，今年度「舊書回收義賣大行動」於7月12日起，在荃灣荃新天地2期中庭舉行。

二手書籍每本10元或20元。客人如於百貨店AEON 消費後，保留收據正本到場，可享買一送一。

今年度義賣行動，會出售二手工具書及消閒書籍，但未必會再有中小學教科書。

賣書詳情

  • 日期：首天7月12日，下午2時至8時半
  • 　　　7月13至22日，上午11時至8時半
  • 地點：荃灣荃新天地2期中庭
  • 售價：10元或20元
  • 活動詳情

舊書回收宣明會於荃灣舉行義賣。

善款去向

今年所籌得善款，宣明會將用於本地項目，支援香港有特殊教育需要（SEN）的基層兒童及其家庭，締造有利SEN 兒童好好學習和茁壯成長的環境，推動社會共融。

  • 為SEN 兒童提供一對一遊戲治療，改善情緒行為問題
  • 為家長提供個別及小組輔導，改善親子關係
  • 培訓家長成為認證藝術導師，照顧孩子之餘也能維持生計
  • 舉辦講座及工作坊，了解SEN 兒童
  • 舉辦社區共融市集，讓公眾認識SEN 兒童才能

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