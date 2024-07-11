舊書回收｜宣明會荃灣義賣$10一本 漫畫小說旅遊消閒書都有
社會
發布時間： 39 分鐘前
【舊書回收／宣明會／荃灣／荃新天地／義賣／漫畫／小說／旅遊／消閒書】香港世界宣明會表示，今年度「舊書回收義賣大行動」於7月12日起，在荃灣荃新天地2期中庭舉行。
二手書籍每本10元或20元。客人如於百貨店AEON 消費後，保留收據正本到場，可享買一送一。
今年度義賣行動，會出售二手工具書及消閒書籍，但未必會再有中小學教科書。
賣書詳情
- 日期：首天7月12日，下午2時至8時半
- 7月13至22日，上午11時至8時半
- 地點：荃灣荃新天地2期中庭
- 售價：10元或20元
- 活動詳情
善款去向
今年所籌得善款，宣明會將用於本地項目，支援香港有特殊教育需要（SEN）的基層兒童及其家庭，締造有利SEN 兒童好好學習和茁壯成長的環境，推動社會共融。
- 為SEN 兒童提供一對一遊戲治療，改善情緒行為問題
- 為家長提供個別及小組輔導，改善親子關係
- 培訓家長成為認證藝術導師，照顧孩子之餘也能維持生計
- 舉辦講座及工作坊，了解SEN 兒童
- 舉辦社區共融市集，讓公眾認識SEN 兒童才能
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