膽結石︱男子愛吃炸物膽生5000粒結石　醫生推介5種食物防生膽石　常喝1飲料風險降17%

▲ 胖男愛吃炸物生5000粒膽石 醫生建議5種食物防結石

【膽結石／膽管癌／膽汁／膽囊／高脂食物】都市人工作忙碌容易廢寢忘餐，不少人忽視腸胃問題，到出現痛楚時才治療就已經為時已晚，嚴重甚至可以致癌。有醫生指出，不少人有膽結石問題，而膽結石成因與飲食習慣息息相關。他提出10種天然食材可以預防和改善結石；生活習慣方面亦有５大建議，防患於未然。

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膽結石與飲食有關

曾經有一名過百磅男子體內長出5000粒膽結石，台灣腸胃科醫生錢政弘在當地節目《下班經濟學》中指出，膽結石分兩大類：色素結石，與先天血液代謝異常有關，尤其是有先天性地中海貧血的人士，比起一般人容易有結石問題。另一類是膽固醇結石，與平日高油脂的飲食方式有關，太多膽固醇會在膽囊內結晶，形成膽結石。

認清痛楚位置＋５大症狀

錢醫生指出，若身體出現這5大症狀，很有可能已經有膽結石的形成，需要正視問題。第一，吃過大餐或用餐後通常會感覺右上腹疼痛。與胃痛有別的地方是，膽結石的痛楚有時會導致後背疼痛。一旦膽結石掉進膽管會造成堵塞，膽汁無法排出，有可能會出現茶色尿或淺色糞便。此外，患者皮膚或眼睛會出現黃疸、噁心嘔吐、肩膀痛、背痛等症狀。他亦指出，膽結石可以引起併發症，如膽囊發炎、膽管炎、胰臟發炎等，嚴重可導致胰臟癌、膽囊癌或膽管癌。

錢醫生指，有膽結石的患者未必全部都有症狀或痛楚，除了調整飲食外，如果長期感到痛楚可尋求藥物治療，口服藥物溶解膽結石或是手術治療取出。

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10種天然食材預防+改善結石

要預防膽結石，錢政弘建議除要少吃炸物與肉類，另要多吃5種食物如下：

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另有5種天然食物可以減少膽結石：

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5招預防膽結石

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