升中派位2024｜港航請油天三子去旅行　小編：包行李包稅包燃油

▲ 港航請油天三子去旅行。

2024年升中派位本周二（9日）放榜，其中油蔴地天主教小學（海泓道）一條升中派位受訪學生的訪問片段成為網絡熱話。

香港航空表示，希望「獎勵」3位努力的同學，決定為他們一家送上機票去旅行。小編在留言欄寫明，包３位同學家人兄弟姊妹、包稅、包燃油、包寄艙行李。航點方面，香港航空最遠的航點之一馬爾代夫；日本東京大阪北海道，亦可任揀。

有網民肯定香港航空給予３位男生的待遇。而香港航空應承過的待遇，TOPick透過截圖形式留下記錄。

Ｏ咀男生全民關注

日前油天一名獲派華仁書院的小六男生在接受新聞訪問時對答圓滑且成熟，指他每個星期去補習5天，被問及是否辛苦時，更稱表示談不上辛苦，並解釋「因為我覺得讀書是我的本份」。

而站立在他身後的兩名同學表情鬼馬，左邊的男同學立即「O嘴」表示驚訝，更與站在右邊正在忍笑的男同學互相交換眼神，引起網民瘋傳。

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香港航空就表示，希望獎勵三位努力的同學，為他們送上機票，請他們一家去旅行，包括父母及兄弟姊妹，不但旅行地點任揀，更包20kg寄艙行李及7kg手提行李，機場稅及燃油附加費全免。

讀書係你哋嘅本份，為你哋製造快樂回憶都係我哋本份！

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