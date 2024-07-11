  • 29°C
香港時間 : 2024711日 (四) 17:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升中派位2024｜港航請油天三子去旅行　小編：包行李包稅包燃油

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港航請油天三子去旅行。

2024年升中派位本周二（9日）放榜，其中油蔴地天主教小學（海泓道）一條升中派位受訪學生的訪問片段成為網絡熱話。

香港航空表示，希望「獎勵」3位努力的同學，決定為他們一家送上機票去旅行。小編在留言欄寫明，包３位同學家人兄弟姊妹、包稅、包燃油、包寄艙行李。航點方面，香港航空最遠的航點之一馬爾代夫；日本東京大阪北海道，亦可任揀。

有網民肯定香港航空給予３位男生的待遇。而香港航空應承過的待遇，TOPick透過截圖形式留下記錄。

Ｏ咀男生全民關注

日前油天一名獲派華仁書院的小六男生在接受新聞訪問時對答圓滑且成熟，指他每個星期去補習5天，被問及是否辛苦時，更稱表示談不上辛苦，並解釋「因為我覺得讀書是我的本份」。

而站立在他身後的兩名同學表情鬼馬，左邊的男同學立即「O嘴」表示驚訝，更與站在右邊正在忍笑的男同學互相交換眼神，引起網民瘋傳。

點擊圖片放大
+7
+6

香港航空就表示，希望獎勵三位努力的同學，為他們送上機票，請他們一家去旅行，包括父母及兄弟姊妹，不但旅行地點任揀，更包20kg寄艙行李及7kg手提行李，機場稅及燃油附加費全免。

讀書係你哋嘅本份，為你哋製造快樂回憶都係我哋本份！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

香港旅遊｜旅發局向過夜客派50萬份優惠券　夥韓國型男拍片宣傳盛夏旅遊
今日 15:57
香港旅遊｜旅發局向過夜客派50萬份優惠券　夥韓國型男拍片宣傳盛夏旅遊
打擊走私｜海關檢黃金鑄變壓器金屬片　市值約1,300萬元
今日 16:12
打擊走私｜海關檢黃金鑄變壓器金屬片　市值約1,300萬元
氫能發展｜城巴氫能巴士周日行駛170號線　首次通過行車隧道
今日 16:16
氫能發展｜城巴氫能巴士周日行駛170號線　首次通過行車隧道
舊書回收｜宣明會荃灣義賣$10一本　漫畫小說旅遊消閒書都有
今日 16:21
舊書回收｜宣明會荃灣義賣$10一本　漫畫小說旅遊消閒書都有
彩虹奇景｜天文台曝光罕見圖片　3條彩虹同時出現揭原理
今日 16:30
彩虹奇景｜天文台曝光罕見圖片　3條彩虹同時出現揭原理

你可能感興趣

香港旅遊｜旅發局向過夜客派50萬份優惠券　夥韓國型男拍片宣傳盛夏旅遊
今日 15:57
香港旅遊｜旅發局向過夜客派50萬份優惠券　夥韓國型男拍片宣傳盛夏旅遊
打擊走私｜海關檢黃金鑄變壓器金屬片　市值約1,300萬元
今日 16:12
打擊走私｜海關檢黃金鑄變壓器金屬片　市值約1,300萬元
氫能發展｜城巴氫能巴士周日行駛170號線　首次通過行車隧道
今日 16:16
氫能發展｜城巴氫能巴士周日行駛170號線　首次通過行車隧道
升中派位 網絡熱話 油蔴地天主教小學 航空 香港航空 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
肝癌︱醫大教授患4期肝癌治療逾40次兩度開刀 　靠1款抗癌飲品12年不復發
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月11日 時間12:05）
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
7-11｜77折只限星期四　多款筍貨一網打盡
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
曾志偉前妻丨寶媽含淚宣布退出演藝圈　王美華3度罹癌透露身體現況
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物
食用安全｜男子同時患2癌症揭錯用1款易潔鑊惹禍　攝入「世紀之毒」體內滿是致癌物