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港大牙醫學院｜牙醫註冊修例甫塵埃落定　港大牙醫學院換帥金力堅署任院長　

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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港大牙醫學院學生大多數時間於菲臘牙科醫院實習。(資料圖片)

牙醫畢業生實習爭議，於牙醫註冊修訂條例昨日(10日)三讀通過後，暫告一段落。不過政府及部分立法會議員對港大牙醫學院於過去10年，未有履行牙管會的評核要求有質疑，QS世界排名曾列第一的院校，未來是否需改革受關注。

擔任牙醫學院院長10年的德藉教授傅立明早前退休，他於退休前接受傳媒訪問，反擊牙管會的評核沒有証據有用，亦忽略疫情前對臨床實習的影響，其講法明顯與港大官方立場有異， 牙管會其後發聲明反擊，成為實習風波的小餘波。

實習安排塵埃落定後，港大牙醫學院亦剛好有新人事變動。港大網頁最近更新顯示，傅立明離任後，由副院長金力堅「升職」署任院長。根據資料，金力堅於浙江杭州出生，1985年從浙江醫科大學口腔醫學系畢業，亦擁北京醫科大學、以及瑞典卡羅林斯卡學院的博士學位。

金力堅於1994年加入香港大學，其後晉升為副院長，現再「更上一層樓」。除了院長外，他亦擔任現代牙科基金教授(臨床牙醫科學)、臨床教授(牙周病學)。

目前港大牙醫學院，亦有6名副院長、以及7名助理院長，當中至少有兩名外藉教授。其中菲臘牙科醫院院長姚嘉榕續擔任副院長(醫療及臨床事務)職位，另外梁耀殷、徐傑漢等教授亦繼續擔任管理層職位。

按過往程序，港大牙醫學院院長需要經全球招聘，並經港大校委會批准才可上任。傅立明上任之前，當時由牙醫盧展民署任，現時則由普遍被認為是「學術派」的金力堅暫任院長。面對目前醫務衛生局、以及牙醫學院的緊張關係，何人最終會「揸旗」學院院長的要職，料成關注焦點。

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