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正式破產｜張秀賢開庭前稱抱恙乏證明　法官指無力還債頒令破產

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 16 分鐘前

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前元朗區區議員張秀賢。（資料圖片）

前元朗區區議員張秀賢早前因拖欠前通識教育教師聯會主席賴得鐘14萬元未還，被高院正式頒令破產。法官今（11日）頒下書面判決書指出，張秀賢於破產聆訊當天，曾致電法庭書記聲稱抱恙，惟未有提交任何證明。法官指張於誓章中提出的理據，均顯示其無力還債，故正式頒令破產。

呈請人賴得鐘；答辯人張秀賢。

法官於判詞指出，呈請人於2020年11月至2021年5月期間，向答辯人借出共16萬元。及至2022年2月，答辯人仍未還款，雙方於同年10月達成協議，答辯人每月需歸還5,000元予原告，截至2023年1月，答辯人只歸還2萬元，呈請人遂入稟追討14萬元。同年10月，法官裁定答辯人的判定債務為14萬元，利息及訟費為6,630元。

同年11月，呈請人向答辯人派送法定償還書，要求答辯人於21天內還款，答辯人未有還款，呈請人遂於2024年3月入稟呈請答辯人破產。答辯人曾於6月呈交誓章，指有意還款及已與呈請人溝通，且已還款2萬元，並於6月18日出席聆訊，向聆案官表明反對被呈請破產。

法官指答辯人於7月8日缺席聆訊，亦沒有就呈請破產提出反對，只於開庭前致電法庭書記聲稱抱恙，惟沒有呈交任何文件證明。基於答辯人知悉聆訊而選擇不出庭應訊，加上呈請人要求頒令破產，法庭沒有理由不聽取呈請申請。法官指答辯人聲稱有意還款，惟判定債務仍未償還，答辯人亦沒有依法定償還書還款，顯示其無能力還款，而早已歸還的2萬元，亦與法定債務無關，故頒令破產。

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記者：林育慧

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