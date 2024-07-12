  • 29°C
香港時間 : 2024712日 (五) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜皇室堡X TOMICA小車手遊樂園　3大打卡位+售逾12款會場限定車

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

場內設有TOMICA期間限定店，除發售一系列TOMICA商品外，更推出12款全港首次曝光的獨家會場限定車款。

各位車迷注意，今個暑假皇室堡將與風靡大小合金車迷的TOMICA攜手帶來一場速度與好玩兼備的夏日嘉年華。由7月19起「皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園」將登陸皇室堡中庭。場內設有3大必影打卡位和2大刺激好玩的遊戲專區，讓各位車手盡情體驗TOMICA的魅力。

當中矚目之選為兩架2.5米長的TOMICA迪士尼花車系列，由米奇和毛毛造型花車領隊現身遊樂園，為遊樂園增添無比活力和歡樂！場內更設「TOMICA小車手駕駛學院」、「TOMICA遊樂園場景模型」及「TOMICA小車手體驗區」，小朋友可分別體驗於城市奔馳的快感和樂趣。

由7月19起「皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園」將登陸皇室堡中庭。場內設有3大必影打卡位和2大刺激好玩的遊戲專區。

自問駕駛技術了得的小車手們，一定要參加全方位考驗車手們的眼界和技巧的2個嘉年華必玩攤位遊戲「考眼界奪寶賽」及「泊車任務大作戰」，成功通過測試更有機會贏取TOMICA合金車仔套裝及其他TOMICA限量精品！

此外，場內還設有TOMICA期間限定店，發售一系列TOMICA商品，包括主題場景套裝、TOMICA迪士尼花車全系列和各式合金車商品，不容錯過定必是超過12款全港首次曝光的獨家會場限定車款，如咖啡店車、運送熊仔車等等，而且更設有歷來最齊全的會場限定車發售，例如珍珠奶茶造型車仔、黃金警車等，合共60款車仔於會場發售，絕對是TOMICA收藏家們的必買之選！

最新影片推介

專題影片
劍神隊友｜張小倫進校教授暑期班　親身指導劍擊技巧

INFO
皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園
日期:2024年7月19日至9月1日
時間:上午11時至晚上9時
地點:皇室堡地下中庭

皇室堡TOMICA期間限定店
日期: 2024年7月19日至9月1日
時間: 上午11時至晚上9時
地點:皇室堡地下中庭

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

暑假好去處｜動漫電玩節25 周年 匯聚潮玩大師親臨香港見粉絲
今日 12:01
暑假好去處｜動漫電玩節25 周年 匯聚潮玩大師親臨香港見粉絲
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
09:00 2024/07/09
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
18:05 2024/07/08
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技

你可能感興趣

暑假好去處｜動漫電玩節25 周年 匯聚潮玩大師親臨香港見粉絲
今日 12:01
暑假好去處｜動漫電玩節25 周年 匯聚潮玩大師親臨香港見粉絲
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
09:00 2024/07/09
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
18:05 2024/07/08
親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技
好去處 商場活動 商場 商品 皇室堡 Windsor House

最高瀏覽

飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇