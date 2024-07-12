親子好去處｜皇室堡X TOMICA小車手遊樂園　3大打卡位+售逾12款會場限定車

▲ 場內設有TOMICA期間限定店，除發售一系列TOMICA商品外，更推出12款全港首次曝光的獨家會場限定車款。

各位車迷注意，今個暑假皇室堡將與風靡大小合金車迷的TOMICA攜手帶來一場速度與好玩兼備的夏日嘉年華。由7月19起「皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園」將登陸皇室堡中庭。場內設有3大必影打卡位和2大刺激好玩的遊戲專區，讓各位車手盡情體驗TOMICA的魅力。

當中矚目之選為兩架2.5米長的TOMICA迪士尼花車系列，由米奇和毛毛造型花車領隊現身遊樂園，為遊樂園增添無比活力和歡樂！場內更設「TOMICA小車手駕駛學院」、「TOMICA遊樂園場景模型」及「TOMICA小車手體驗區」，小朋友可分別體驗於城市奔馳的快感和樂趣。

▲ 由7月19起「皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園」將登陸皇室堡中庭。場內設有3大必影打卡位和2大刺激好玩的遊戲專區。

自問駕駛技術了得的小車手們，一定要參加全方位考驗車手們的眼界和技巧的2個嘉年華必玩攤位遊戲「考眼界奪寶賽」及「泊車任務大作戰」，成功通過測試更有機會贏取TOMICA合金車仔套裝及其他TOMICA限量精品！

此外，場內還設有TOMICA期間限定店，發售一系列TOMICA商品，包括主題場景套裝、TOMICA迪士尼花車全系列和各式合金車商品，不容錯過定必是超過12款全港首次曝光的獨家會場限定車款，如咖啡店車、運送熊仔車等等，而且更設有歷來最齊全的會場限定車發售，例如珍珠奶茶造型車仔、黃金警車等，合共60款車仔於會場發售，絕對是TOMICA收藏家們的必買之選！

最新影片推介

INFO

皇室堡 x TOMICA小車手遊樂園

日期:2024年7月19日至9月1日

時間:上午11時至晚上9時

地點:皇室堡地下中庭

皇室堡TOMICA期間限定店

日期: 2024年7月19日至9月1日

時間: 上午11時至晚上9時

地點:皇室堡地下中庭

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