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照顧者｜媽媽患腦退化失自理能力仍自認廚神 作家女兒：生命的變化不是強便可力抗

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發布時間： 2 小時前

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張翠容憶述，媽媽患腦退化後仍自認是厨神。

拜登在首場總統辯論的表現至今仍在發酵，一方面民主黨內部起哄，要求換人之聲此起彼落；另方面拜登及其太太一直死撑。這可說是美國選舉史上罕見的爭議現象，結果拜登爭議為對家製造更多的取笑材料，既是一場鬧劇，又是一場悲劇。

我不想加入嘲諷拜登的行列，反而從他身上感到一陣生命的疑惑和一絲悲哀。他自稱奮鬥一生，而事實上他也的確如是。當人家笑他年紀太大去追逐第二屆任期時，他則指他曾是最年輕的參議員。他緊捉昔日的個人光輝來對抗歲月對他的無情，大有想當年我是這樣的堅強，勇於挑戰任何困難，民主黨捨我其誰？

老人家愛沉浸於美好回憶，這是可以理解的，但把以前的我和現在的我混在一起，面對生命的衰落，一樣可以用年輕時的意志去克服，以為自己是隻不死鳥。拜登這種想法，無疑在告訴我們，他已無法把幻想和現實分清。

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他愈想證明自己頭腦醒目，沒有失智，卻愈令我們覺得他已陷入那個阿兹海默的世界。他，拜登，筆直站立着，眯着眼睛，咧嘴而笑，唸唸有詞，大家都無聽清楚，而他亦不知要往哪個方向走？

阿茲海默／海也沉默／記憶艦隊溫柔迷航......／鏡子裏的頭髮灰了／眼睛暗了／鏡子裏的人是誰／我問你／我問你／是誰／阿茲海默／海也沉默／阿茲海默／海也沉默（黎煥雄作詞）

我曾照顧患有腦退化的媽媽，媽媽經常以過去的她來面對她正所身處的生活現實。例如她已失去做飯的能力，但仍以為自己是廚神。年輕時，媽媽的確做得一手美味的飯餸，我們三姐弟都會豎起大拇指。可是，今非昔比，媽媽卻完全沒有這個概念，一到下午五點多，她便很自然走到廚房，把印尼姐姐趕出來，指她阻着她做飯。

生命的變化，不是你強便可力抗。

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撰文 : 張翠容

認知障礙症 美國民主黨 民主黨 腦退化

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