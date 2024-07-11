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警隊換槍｜警隊最快7.25起以2款中國製半自動手槍　取代現有美製左輪

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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警方引入新手槍。（梁偉榮攝）

警方今日（11日）宣布，逐步以兩款中國製9毫米半自動手槍CF98-A和CS/LP5，取替軍裝人員現時使用的美國製史密夫威遜軍警10型左輪手槍，及刑事單位人員配備的「適格紹爾」(SIG Sauer) P250半自動手槍，最快本月25日起轉用。

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警務處槍械訓練科總督察鄧子良指，中國製9毫米自動手槍CF98-A和CS/LP5的安全性能和操作標準，均完全配合警隊實際行動需要，亦達國際標準，例如設手動安全模式，可減低意外走火風險，更方便日常攜帶和使用，「相信很多槍械都未必能夠做到。」

他亦指，新槍射程與現有左輪手槍相若，但彈匣更換更簡單快捷， 提高槍械戒備能力；又有多項平衡和穩定設計、專為亞洲人手型設計的握把等，有效抑制後座力並提升射擊準繩度。

對新手槍數目和購入所需費用，警務處支援部警司高卓恒形容絕對足以供應予所有人員使用，惟未有透露具體數字，指牽涉保密資料及行動細節。

多次被問及更換手槍是否與中美制裁有關，高卓恒亦未有正面回應，僅說警隊按政府既定程序進行採購，保持一貫開放和全面態度，比較和考慮不同地方出產的手槍，並從中「擇優而取」，主要考慮性能、維修、保養、供應可持續性等。

他又強調警隊現時使用的手槍，由維修保養至日常訓練配套，均非常行之有效，換槍屬「前瞻性」長遠部署。針對有輿論指出新槍壽命較短，他就稱對個別評價不作特別評論。

警隊將於本月底起，分階段進行相關手槍訓練，料每年涉約2,000名現職人員。首批接受訓練的包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊和總部刑事部人員將率先接受訓練，料最快本月25日起配備新手槍執勤。

至於全面完成訓練和換槍時間表，高卓恒指，首批人員訓練結束後，將按優先次序安排其他人員接受訓練，惟詳情涉日常行動調配資料不便透露；另指有既定程序處理被取締的裝備。

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記者：梁薾心

美國 中國 射擊 警務處

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