警隊換槍｜警隊最快7.25起以2款中國製手槍　取代現有美製左輪、半自動手槍

▲ 警方引入新手槍。（梁偉榮攝）

警方今日（11日）宣布，將逐步以兩款中國製半自動手槍CF98-A和CS/LP5，取替現時軍裝人員使用的美國製「史密夫威信（Smith & Wesson）軍警十型」左輪手槍，及刑事單位人員配備的「適格紹爾」（SIG Sauer）P250半自動手槍，最快本月25日起轉用。

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警方購入兩款中國製的9毫米半自動手槍，供給予前綫軍裝部和刑事單位人員使用，型號分別為CF98-A及CS/LP5。警務處槍械訓練科總督察鄧子良指，以個人30年槍械經驗判斷，兩款新槍的安全性能和操作標準，均完全配合警隊執勤需要亦達國際標準，例如設手動安全掣，警員可主動把手槍切換至安全模式，減低意外走火風險，日常攜帶和使用更安全，「相信很多槍械都未必能夠做到。」

他續指，新槍射程與現有手槍相若，但更換彈匣簡單快捷，有效提升警員槍械戒備能力；又有多項平衡及穩定設計，可抑制射擊後座力並提升準繩度；專為亞洲人手型設計的握把亦有助更穩定握槍。

警隊將於本月底起，分階段進行相關手槍訓練，料每年涉約2,000名現職人員，首批包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊和總部刑事部人員，預計最快本月25日起配備新槍執勤，未接受訓練的人員則續用現有手槍。

何時能全面完成訓練和換槍？警務處支援部警司高卓恒稱，首批訓練結束後，將按優先次序安排其他人員訓練，惟詳情涉日常行動調配資料，不便透露。至於被取締的舊槍去向，他說有既定程序處理。

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另外，被多次問及更換手槍是否與中美制裁有關，高卓恒未有正面回應，指警隊按政府既定程序進行採購，保持一貫開放和全面態度，「擇優而取」，主要考慮手槍的性能、維修、保養、供應可持續性等。他又強調，警隊現時使用的手槍，由維修保養至日常訓練配套，均非常行之有效，換槍屬「前瞻性」長遠部署，但換槍數目和預算，牽涉保密資料及行動細節，未能透露，只形容「絕對足以供應予所有人員使用。」

翻查資料，警隊早在回歸前皇家香港警察年代，便引入俗稱「點三八」的史密夫威信軍警十型左輪手槍，全槍長234毫米，重約907克，最多容納6發子彈，有效射程30米，目前由軍裝人員使用；刑事單位則在2007年告別左輪，改用SIG P250半自動手槍，全槍長183毫米，重約875克，彈匣容量15發，有效射程50米。

至於新引入的CF98-A和CS/LP5，有效射程同為50米，但前者全槍長190毫米，重約800克，容彈量跟SIG P250看齊為15發；後者則全槍長160毫米，重約640克，容彈量共8發。

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記者：梁薾心