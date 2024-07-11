宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作 為新劇積極操肌塑身【多圖】
娛樂
撰文： TOPICK柴犬出動
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
長腿女神戴祖儀昨日（7月10日）上思敏主持新城廣播節目《開心大派對》任嘉賓玩空中瑜伽，既是運動健將又是瑜伽導師的思敏，即場指導祖儀做出多個高難度瑜伽動作。
一向活潑搞笑的祖儀當做出蜘蛛俠的招牌倒吊動作時，表示除擔心靚樣不保，還自嘲笑言：「我個面珠墩遮住咗隻眼呀！」
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做好面部管理
祖儀直言，倒吊動作最難控制是面部管理，又擔心會出現黑圖，不過她大讚空中瑜伽是一項很好拉筋的運動，所以會keep住學。
而她稍後會開拍新劇，為配合新角色，要積極操肌和線條，透露：「新角色係專業人士，仲要係好專業入面嘅精英，除咗有好多動作鏡頭，有啲場口仲要性感，冇得遮，所以真係唔可以揸流攤，要俾心機操fit。」
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