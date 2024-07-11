宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】

▲ 戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作。

長腿女神戴祖儀昨日（7月10日）上思敏主持新城廣播節目《開心大派對》任嘉賓玩空中瑜伽，既是運動健將又是瑜伽導師的思敏，即場指導祖儀做出多個高難度瑜伽動作。

一向活潑搞笑的祖儀當做出蜘蛛俠的招牌倒吊動作時，表示除擔心靚樣不保，還自嘲笑言：「我個面珠墩遮住咗隻眼呀！」

TVB小花丨戴祖儀29歲生日打牌慶生被封雀后 獲多位男友人陪伴超開心

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

做好面部管理

祖儀直言，倒吊動作最難控制是面部管理，又擔心會出現黑圖，不過她大讚空中瑜伽是一項很好拉筋的運動，所以會keep住學。

而她稍後會開拍新劇，為配合新角色，要積極操肌和線條，透露：「新角色係專業人士，仲要係好專業入面嘅精英，除咗有好多動作鏡頭，有啲場口仲要性感，冇得遮，所以真係唔可以揸流攤，要俾心機操fit。」

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5