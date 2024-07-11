照顧者｜憶述照顧患腦退化症媽媽生前點滴 作家女兒：「你好叻呀」成為口頭禪

▲ 《幸運是我》劇照。

不知大家有否留意到，當眾人劣評拜登辯論表現時，有一幕就是他在第二天演說後，站在老伴面前接受她的稱讚。拜登太太如哄小孩一樣說：你好叻呀，做得好好呢，你答完所有的問題啊！拜登表現真心相信，望着太太咧嘴而笑。我的天，全球第一大國總統，下令向烏克蘭和以色列輸出先進武器，決定美國戰略布局的這個人，目前的心智狀況令人質疑。

這讓我的回憶又落在先母身上。自先母在八年前出現腦退化，行為開始有轉變。但我萬萬想不到的是，她本來寫得一手好字，以前詩興大發，便一邊吟誦，一邊抄下來，這是她的自娛方式。一天，我們一起唸唐詩，她拿起筆很努力想把詩作寫在記事簿上，卻只能記得字的一半筆劃，結果一頁紙上充斥着不完整的文字，甚至用符號代替。

我看着這頁紙，百感交集，但為了鼓勵媽媽，我仍豎起大拇指，望着她說：「你好叻呀，寫得好靚呢，你把整首詩寫完啊！」媽媽當然信以為真，羞怯地笑了笑，把記事簿珍藏，並不斷重複地告訴我，她吟詩作對的天份，我則表現非常欣賞，而「你好叻呀」成為了我對媽媽的口頭禪。

因此，當我在電視上看見拜登太太讚美拜登這個舉動，我驚訝這猶如我和媽媽的互動場景一樣。每個面對患上腦退化症親人的人，在潛意識都會這樣哄對方。相信拜登太太在家中已習慣這樣子了，在公眾地方不自覺流露這個表現。

拜登的健康狀況是否有所隱瞞，可是紙不能包火，腦退化症可以很快惡化，甚至幾天內已經可以令患者判若兩人。雖說有藥物延緩惡化過程，但誰也說不準。我照顧媽媽的經驗是，那天的來臨，不是醫生決定，而是上天決定，是個不解之謎。

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