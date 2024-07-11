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女星保養｜蔡依林曾節食減肥致停經1年　女生嚴選5招最有效催經方法

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 32 分鐘前

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大家有沒有試過這些催經方法？

女生對月經絕對是又愛又恨，有的時候覺得很麻煩，當遲遲未來的時候，又想它快點來報到，而且月經不順是身體響起警號，絕不能忽視！台灣天后蔡依林（Jolin）就曾試過停經一年，對身心都有莫大影響，這時候就要求醫，但如果只是間中月經遲來，也可以試試以下5個被女生形容為最有效的催經方法！

Jolin一度是易發胖體質，所以曾用上極端的減肥方法，例如瘋狂節食，一天只吃一餐，甚至甚麼也不吃，雖然一開始瘦得很快，但當回復正常飲食，體重就會反彈；另外她也試過只吃蘋果減肥或只吃一份沙律，這樣只會造成營養不均衡，結果影響了健康，她更因減肥過度而一年沒有來月經，同時影響了皮膚的光澤度。

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蔡依林曾節食減肥致停經1年

五大催經方法：

以Jolin這個例子來說，當然需要尋求專業的幫助，若以一般女性為例，正常月經周期是21至35天，若月經超過35天才來，而又撇除懷孕的可能，就可以在不影響身體的情況下，嘗試簡單的催經方法，以下5招是網民公認為最有效的「大招」。

1.舒緩壓力

月經遲遲不來，有機會是因為工作壓力、心情煩躁、休息不足所致，有時候壓力太大很容易導致內分泌失調，因而使月事遲來，如果想月經準時，要先學會舒解壓力，做一些能令自己放鬆的事情，例如按摩、冥想、聽音樂、追劇、做運動等。

1.舒緩壓力

2.做適量運動

保持氣血通暢，是月經準時報到的先決條件，一般情況下，如果是屬於氣血不足的體質，就較適合靜態的運動，例如拉筋、瑜珈、慢跑等，可以幫助帶動氣血流通和推進月經周期，但不建議長期的高強度運動，這樣反而有機會導致月經失調或閉經。

2.做適量運動

3.按摩穴位

我們的大拇指上有一個穴道叫制污穴，在中醫學來說，它能幫助消除五臟六腑濁氣，活血養血，按對穴位就能活血調經，做到催經的作用，所以要定期按摩，只需用拇指輕輕按穴位2至3分鐘，每天1到2次即可，甚至有網友實測用齒梳按摩此穴點100至200下，過沒三天月經就準時來報到。

3. 按摩穴位

4.多吃催經食物

網上流傳綠豆沙、西瓜、涼茶或綠茶等寒涼食物可以催經，但經常食用寒涼食物寒邪反而易堆積，容易令氣血流動減慢，更會消耗氣血。所以建議可以多吃性質偏溫的食物，像是桂圓、紅棗、薑茶、黑糖以及木瓜、金槍魚、堅果都是不錯的選擇，這些食物含豐富纖維、蛋白質、維他命C與Omage3，是補給身體營養和補血催經的法寶。

4.多吃催經食物

5.喝雞湯

喝雞湯是很多女網民推薦的妙招，有網民更說是萬試萬靈，因為雞湯中含有豐富的營養，當中的優質蛋白質能幫助滋補強身，如果月經遲來1至3天，也可以試喝雞湯來催經，但如果超過20天以上，還是建議找婦科醫生檢查一下。

5.喝雞湯

網民指驗孕棒是地表最強催經偏方

除了以上的方法，網上還流傳不少催經偏方，不少網民不約而同指驗孕棒就是「地表最強催經大法」，結果引起不少迥響，女網友說本來還擔心是否懷孕，結果驗完孕之後，隨即見紅，神奇到不得了。

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