倫常命案｜男子倒斃家中妻夥繼子女被控誤殺等罪　繼子還押母女准保釋10.3再訊

▲ 死者繼女文笑玲(左)及妻子張惠珠(右)准保釋候訊。彭大偉攝

長沙灣幸福邨1名中年漢上周在家中倒臥身亡，警方調查發現繼子涉踢和踩繼父的頭，落案起訴1項誤殺罪，繼子另與母親及其姊被控串謀妨害司法公正罪，案件今午（11日）在西九龍法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至10月3日再訊，待警方進一步調查。母女獲准保釋，繼子則繼續還押候訊。

被告文旭成（22歲，無業）被控1項誤殺罪，指他於2024年7月1日與7月8日之間，在長沙灣幸福邨福明樓某室非法殺死李偉明。

文旭成及其姊文笑玲（33歲，侍應）及其印尼籍母親張惠珠（59歲，家庭主婦），另同被控串謀妨害司法公正罪，指3人在於2024年7月8日與7月9日之間，在香港某處串謀妨害司法公正，於警方調查時隱瞞被告文旭成襲擊死者李偉明，即踢和踩死者頭部的行為。

被告暫毋須答辯，案件押後至10月3日再訊，待警方進一步調查。母女獲准保釋以1萬元保釋，期間不得離港、須交出旅遊證件及每日到警署報到，繼子沒有保釋申請續還押。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】